Rajchl (PRO): Bojujeme za vaše zájmy na všech frontách

26.05.2026 18:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plošnému testování žáků pátých a devátých tříd.

Rajchl (PRO): Bojujeme za vaše zájmy na všech frontách
Foto: Archiv PLTV
Popisek: Rozhovory PL- Jindřich Rajchl

Jsem rád, že ministr Plaga rázně řeší skandál s naprosto šíleným vpádem do soukromí dětí a rodičů z 5. a 9. tříd českých základních škol.

Nicméně naše strana PRO rovněž nespí a nespoléhá se pouze na vnitřní opravné mechanismy na ministerstvu školství.

Náš 1. místopředseda JUDr. Petr Vacek podal trestní oznámení k Městskému státnímu zastupitelství v Praze, jakož i podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů k zahájení správního řízení s odpovědnými osobami.

A naše krajská zastupitelka, Mgr. Eva Kaprálová, která je rovněž ředitelkou jedné ze základních škol v Jičíně, jednak instruovala své žáky, aby na ony problematické otázky neodpovídali a jednak k tomuto nepochopitelnému excesu sepsala následující text:

"V posledních dnech vyvolalo doslova humbuk testování žáků 5. a 9. ročníků, které organizuje ČŠI. Tento rozruch vyvolaly otázky: Jakého nejvyššího vzdělání z následujících možností dosáhla tvá matka? Co v současné době dělá tvá matka?

Jaké je hlavní zaměstnání tvé matky, co matka v zaměstnání dělá? Přibližně kolik máte doma knih? Plus další otázky týkající se wellbeingu žáků.

Nechápu. Protože u nás ve škole vyvolalo humbuk již někde v roce 2022, tuším za Petra Gazdíka, kdy podobné otázky (mimo výše zmíněný wellbeing) zaznívaly též…a my jsme se s kolegy rozčilovali, kam až si to ČŠI dovoluje zacházet. A to bylo ticho po pěšině.

Již delší čas se stát "ve jménu vyššího dobra“ snaží lidem vlézt až do postele.

Otázkami, které tolik pobouřily, chtěla ČŠI získat důkaz o přímé souvislosti mezi školním úspěchem a podnětným zázemím dítěte v rodině a naopak.

Rovnost ve vzdělávání neznamená stejné podmínky…to je iluze. Chceme snad dětem vyměňovat rodiče? Aby byly podmínky opravdu totožné, musely by být děti vytrženy z rodin a vychovávány státem, nejlépe v internátním systému. To ale není spravedlnost, to je centralizovaná výchova. Někdy se mi zdá, že k ní směřujeme…

Úkolem školy není vyrábět stejné děti! A společnost nikdy nebude fungovat tak, že všichni budou akademici…část lidí vždy ponese práci rukama a jen hlupák je přesvědčen o tom, že bez nich se systém nezhroutí.

Kdo mluví o absolutní rovnosti, ve skutečnosti mluví o uniformitě. A ta se vždycky tváří jako dobro…dokud nezačne omezovat svobodu.

Dobrý ředitel dokáže vždy zajistit ve škole klidné prostředí vybavené počítači a internetem určené pro ty, kteří touto vymožeností doma nedisponují. Nepotřebujeme k tomu testování, dotazníky, dotace a jiné byrokratické zhýralosti."

Bojujeme za vaše zájmy na všech frontách.

Jsme tu totiž PRO vás!

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Sundej si to tričko! Sláva Ukrajině!“ Brit s Korejcem seřvali v Oděse místního
„Viktorka by žila.“ Mrazivá slova, která probouzí k akci
Koudelka (Trikolora): Babišova vláda a funkční vládnutí
Řehka promluvil. Tak, že Černochová už nemohla mlčet

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

školství , Rajchl , Plaga , PRO

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Jak to míníte?

Že se někteří preventivně hrbí? Kdo, před kým a proč?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rajchl (PRO): Bojujeme za vaše zájmy na všech frontách

18:01 Rajchl (PRO): Bojujeme za vaše zájmy na všech frontách

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plošnému testování žáků pátých a devátých tříd.