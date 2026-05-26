Rajchl (PRO): Bojujeme za vaše zájmy na všech frontách

Jsem rád, že ministr Plaga rázně řeší skandál s naprosto šíleným vpádem do soukromí dětí a rodičů z 5. a 9. tříd českých základních škol.
Nicméně naše strana PRO rovněž nespí a nespoléhá se pouze na vnitřní opravné mechanismy na ministerstvu školství.
Náš 1. místopředseda JUDr. Petr Vacek podal trestní oznámení k Městskému státnímu zastupitelství v Praze, jakož i podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů k zahájení správního řízení s odpovědnými osobami.
A naše krajská zastupitelka, Mgr. Eva Kaprálová, která je rovněž ředitelkou jedné ze základních škol v Jičíně, jednak instruovala své žáky, aby na ony problematické otázky neodpovídali a jednak k tomuto nepochopitelnému excesu sepsala následující text:
"V posledních dnech vyvolalo doslova humbuk testování žáků 5. a 9. ročníků, které organizuje ČŠI. Tento rozruch vyvolaly otázky: Jakého nejvyššího vzdělání z následujících možností dosáhla tvá matka? Co v současné době dělá tvá matka?
Jaké je hlavní zaměstnání tvé matky, co matka v zaměstnání dělá? Přibližně kolik máte doma knih? Plus další otázky týkající se wellbeingu žáků.
Nechápu. Protože u nás ve škole vyvolalo humbuk již někde v roce 2022, tuším za Petra Gazdíka, kdy podobné otázky (mimo výše zmíněný wellbeing) zaznívaly též…a my jsme se s kolegy rozčilovali, kam až si to ČŠI dovoluje zacházet. A to bylo ticho po pěšině.
Již delší čas se stát "ve jménu vyššího dobra“ snaží lidem vlézt až do postele.
Otázkami, které tolik pobouřily, chtěla ČŠI získat důkaz o přímé souvislosti mezi školním úspěchem a podnětným zázemím dítěte v rodině a naopak.
Rovnost ve vzdělávání neznamená stejné podmínky…to je iluze. Chceme snad dětem vyměňovat rodiče? Aby byly podmínky opravdu totožné, musely by být děti vytrženy z rodin a vychovávány státem, nejlépe v internátním systému. To ale není spravedlnost, to je centralizovaná výchova. Někdy se mi zdá, že k ní směřujeme…
Úkolem školy není vyrábět stejné děti! A společnost nikdy nebude fungovat tak, že všichni budou akademici…část lidí vždy ponese práci rukama a jen hlupák je přesvědčen o tom, že bez nich se systém nezhroutí.
Kdo mluví o absolutní rovnosti, ve skutečnosti mluví o uniformitě. A ta se vždycky tváří jako dobro…dokud nezačne omezovat svobodu.
Dobrý ředitel dokáže vždy zajistit ve škole klidné prostředí vybavené počítači a internetem určené pro ty, kteří touto vymožeností doma nedisponují. Nepotřebujeme k tomu testování, dotazníky, dotace a jiné byrokratické zhýralosti."
Bojujeme za vaše zájmy na všech frontách.
Jsme tu totiž PRO vás!
JUDr. Jindřich Rajchl
