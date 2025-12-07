Nacher (ANO): Dvojí metr roku?

„Nestranný” spolek Milion chvilek pro demokracii si na názorovou konzistentnost věru příliš nepotrpí. Jeden příklad za všechny?
2021: „Podle ústavy prezident jmenuje ministry na návrh premiéra. Nepřísluší mu je vybírat. Miloš Zeman ale ústavu opakovaně překrucuje a zkouší její limity. Sluší se tedy připomenout, že prezident je ústavě podřízen a je povinen podle ní jednat. Potřebujeme prezidenta, který bude vykonávat svůj úřad v souladu s jeho nejlepšími tradicemi a ústavou,” hlásal tento spolek v roce 2021.
2025: „Prezident Petr Pavel čelí poslední týdny silným útokům, lžím a nenávistné kritice jen proto, že trvá na dodržování základních principů našeho demokratického státu. Je přitom jednou z mála státnických osobností, které dokážou mluvit klidně, věcně a s respektem k pravdě. Proto spouštíme občanskou výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM.”
Ústava? Ne, teď rozhoduje kritérium „respektu k pravdě”…
