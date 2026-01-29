Nacher (ANO): Musím některé věci dát na pravou míru a říct relevantní fakta

Vážená vládo, dámy a pánové,
já v tomto volebním období budu asi častěji říkat, že jsem nechtěl vystupovat, ale že musím. A já jsem si na to vymyslel i takové slovo - bude ze mě takový korektor, korektor. Vždycky, když tady budete s přednostním právem říkat některé věci, my bychom to mohli promlčet, mě to netěší, já bych se radši bavil o těch věcných záležitostech, ale já musím některé ty věci dát na pravou míru a říct tady relevantní fakta, aby to nezůstalo v éteru, že to je tak, jak tady zaznělo. Já jsem si dělal poznámky, tady to vidíte, takže pojedu podle nich.
První. Vít Rakušan říkal, že dneska se nám to náramně hodí, že nejsou interpelace, protože se chceme vyhnout debatě o esemesce ministra Macinky. Tak já bych chtěl říct, ta esemeska je z úterý, svolání této schůze, je z minulého čtvrtku. Tak. To znamená, že to opravdu není ten důvod, jak by mohli diváci mít pocit, že v úterý je esemeska, kterou vy používáte jako kladivo na nás teďka a na vládu. A my jsme narychlo svolali schůzi. Ne, ta schůze svolaná od čtvrtka. Je dobré tohleto si říct.
Další věc, že si tady ministr Rakušan stěžuje na poslanecké návrhy nebo mimořádné schůze. Tak Poslanecké návrhy jste tady s velkou pompou dělali vy v minulém volebním období a moc dobře víte, že já jsem - máte to ze stenozáznamu - řekl, že všechno, co tady vy děláte, se vám jednou může vrátit. To znamená, poslanecké návrhy, mimořádné schůze, rušení interpelací, a - pozor, to jsme ještě nezačali - pevný čas na hlasování. To jste udělali osmnáctkrát.
Ing. Patrik Nacher
Takže, pro vás statistika mimořádných schůzí - jste vy jako předchozí vláda svolali 58krát, abychom si rozuměli. První mimořádná schůze předchozí vlády byla 1. února. My máme první mimořádnou schůzi 29. ledna. Tak jsme o tři dny později, dobře, ale vy jste první schůzi svolali 1. února. Ano, nebyl to čtvrtek, ale - tím se dostávám ke kolegovi Jakobovi, prostřednictvím pana předsedy - interpelací mohlo být 63, bylo jich 33. Vy jste je zrušili skoro v 50 procentech. Na co si teďka tady hrajete?
Já tady dám veřejnou sázku s Vítem Rakušanem i s Janem Jakobem, že na konci volebního období těch zrušených čtvrtků bude méně než za vašeho volebního období. Dáme tu sázku? Já tady vyzývám veřejně. Jsem o tom přesvědčen. Třeba prohraju, nevím. Teďka jdu docela do risku, ale jsem přesvědčen, že my těch čtvrtků zrušíme míň za ty čtyři roky než vy. Takže, vyzývám Jana Jakoba a Víta Rakušana, jestli tedy do té sázky se mnou půjdou. (Otázka z pléna o co.) O co? To se pak ještě domluvíme.
Olga Richterová říkala, že už takhle na začátku s tímhletím takhle hejbeme. No, já bych chtěl říct, takhle na začátku. Takhle na začátku ještě nikdy opozice nesvolala nedůvěry vlády po třech týdnech. Takhle na začátku si nikdy opozice nebrala čtyřhodinové pauzy, aby destruovala jednání Sněmovny, a takhle na začátku, připomenu, se nikdy nejednalo přes noc jako za vás, když jste tady byli jako vládní strana vy. Já se omlouvám divákům, že se vracím do minulosti, ale bez toho srovnání tam není kontext.
Když tady byla před 14 dny schůze k důvěře vlády, tak vy víte, že my jsme poctivě vždycky skončili v 9 hodin. Já jsem vám tady říkal, že když jsem se díval minus čtyři roky, tak v lednu 2022 jste tuto schůzi vy natáhli přes noc. Skončili jsme v 7.05 hodin ráno. Vy jste to v televizi někteří z vás obhajovali, že my jsme obstruovali. Nesmysl, protože víte moc dobře, že schůze k vyslovení důvěry vládě hned na začátku volebního období... Takže vy jste prostě na nás najeli ta noční jednání hned od prvopočátku. My ne, my jsme řekli od devíti. Zeptejte se zaměstnanců, kteří tady vidět nejsou, nevidí je diváci, nevidíte je vy. Furt říkáte, že si jich vážíte. My taky, ale my jsme skončili v devět i přesto, že jsme to natáhli od úterý až do čtvrtka do večera. Tolik vždycky to, co vy říkáte, že je na začátku.
Jan Jakob tady řekl o obstrukcích, že ani minutu. Já jsem si dělal poznámky, seděl jsem před ním tady. Ani minutu? Tak jenom jednání o důvěře vládě trvalo rekordních 26 hodin. Vy jste trhli rekord od roku 1989, 26 hodin. Vy jste nás překonali o 2,5 hodiny, tak jste najeli na dobrý rytmus. Berete si přestávky. Před chvilkou tady Jan Jakob před touto mimořádnou schůzi, která je úplně o něčem jiném, četl, co to znamenají interpelace. No, to my víme, ale proč to Jan Jakob nečetl v minulém volební období, kdy nám z 63 bylo zrušeno, a umožnili jste nám, abychom měli interpelace jenom 33krát, trošičku nad polovinou. To jste tady nečetli. Nezlobte se na mě, takhle ne.
Teďka i k těm jednotlivým věcem, aby to tady zase nezůstalo ve vzduchu bez reakce. Jednací řád, že nebyla dohoda. Pokud vím, tak jsem byl minimálně na dvou schůzkách zástupců všech klubů, kde to za nás dávali dohromady Radek Vondráček a Taťána Malá. Pokud vím - on určitě vystoupí potom Radek Vondráček v tom bodu - tak z 90 procent jsme vyšli vstříc těm poznámkám, které jste nám poslali. Budiž důkazem, že to není poslanecký návrh podepsaný jenom vládními poslanci, ale i některými poslanci z řad ODS. Takže to není takový ten klasický váš válec z minulého volebního období. Snaha dohodnout se a vyslyšet vaše názory tady byla. Určitě se můžou ještě některé věci změnit. Víte, že i já jsem tam některé věci říkal, že bych je posunul někam jinam. O tom je ta debata. Ale určitě neplatí, že to děláme bez dohody. Byly tady minimálně dvě schůzky. To je jednací řád.
Rozpočet. Jan Jakob mluvil o tom, že porušujeme zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, to jste porušili i vy, protože jste tam nepřiznali těch 37 miliard SFDI. Kdyby ty rozpočty spolu korespondovaly - jako, že ne - tak byste to porušili vy. Takže, vy jste byli ti, kteří jste to vlastně porušili a ještě natajno, abych tak řekl. Podruhé jste to porušili, že jste k 30. září sem vůbec neposlali rozpočet SFDI. To kromě, tuším, Zbyňka Stanjury snad uznávají dneska úplně všichni. To, že ty rozpočty SFDI a státní rozpočty spolu nekorespondují, to také přiznávají všichni.
Poslední porušení - budu tady opakovat znovu - je zákon, který říká, že pedagogové mají mít 130 procent průměrné mzdy a nemají. Je to váš vládní návrh, my jsme ho podpořili, ano, a vy ho nedodržujete. My, když jsme v programovém prohlášení řekli, že chceme, aby učitelé měli 75 000 na konci volebního období, tak je to naplnění vašeho zákona a vy nám říkáte, že my jsme populisti. Takže vy jste nedodrželi těch 130 procent. Takže tři porušení zákona, které nějakým způsobem souvisí buď s rozpočtem nebo s financemi. K tomu se vy nemáte a vyčítáte nám nový rozpočet.
Poslední poznámka je odměňování paralympioniků. Já jsem před sebe pustil pana ministra Šťastného, aby to tady vysvětlil. Děkuju, že se k tomu tímhletím způsobem postavil. I já jsem tady měl poznámku, že to je za druhou a další medaili. Nicméně trochu mě mrzí od kolegyně Šebelové - já jsem jí to i říkal osobně - ten tón, protože třeba za mnou přišli deaf olympionici - nevím, jestli to ví - a ten systém odměňování je nastaven historicky nespravedlivě i tak, že je rozdíl mezi paralympioniky a deaf olympioniky, kde oni dokonce mají desetinu. Ne 2,5 milionu, 250 000. Za mnou tady v kanceláři opakovaně byli, aby se to narovnalo.
Já nějakým způsobem o tom jednám, ale fakt by mě nenapadlo tyhlety věci takhle tady použít na mikrofon a vlastně z toho udělat takovéto politické kladivo. Mohl jsem, protože bych si na tom uhrál nějaké body, protože to odměňování deaf olympioniků, to znamená olympioniků se sluchovým postižením, je vlastně dědictvím vaší vlády. Nenapadlo by mě to nebo vůbec bych to tady neotevřel. Mohl jsem získat tady laciné body, proč dostávají desetinu, co jsme to tady zdědili a podobně, ale já jsem tady v kanceláři o tom jednal a opakovaně jednal i s vedením NSA, s panem ministrem, aby se to změnilo, aby tam byla větší spravedlnost.
Tak poprosím v tomhletom... Některé věci se mohou říct na mikrofon a mají, a u některých je dobré si to nejdřív odpracovat a pak přijít s nějakým výsledkem a ne si za každou cenu honit body. To jsou nějaké poznámky, které jsem si tady nasbíral jako korektor.
Já vám děkuju za pozornost.
