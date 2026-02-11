Přivedete nás do neštěstí. Fico udeřil na EU a předpovídal

11.02.2026 11:33 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Pokud EU nezačne něco dělat, může nás přivést do neštěstí. Myslím si, že toto je to hlavní poselství,“ prohlásil Fico na tiskové konferenci po jednání zástupců České republiky, Slovenské republiky a Rakouska. Slovenský premiér prý s velkými obavami očekává, co se bude dít ve druhé polovině roku 2026 a následně i v roce 2027. „Jsme slabí, protože EU málo kdo bere vážně,“ nebral si servítky Fico.

Foto: screen FB Roberta Fica
Popisek: Robert fico

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 38288 lidí
Slovenský premiér Robert Fico oznámil, že Česko, Slovensko a Rakousko hodlají společně usilovat o nižší ceny energií.

„Velmi mě těší, že tři vlády – České republiky, Rakouska a Slovenské republiky – mají stejný názor na evidentní nutnost změnit ceny elektrické energie. To je první krok, abychom se dostali z obrovské krize, ve které se momentálně nachází Evropská unie. Z krize, která může v případě nečinnosti Evropské komise a Evropské unie dovést celou Evropskou unii do neštěstí,“ prohlásil na tiskové konferenci po jednání v rámci tzv. Slavkovského formátu v Bratislavě.

Zdůraznil, že v dopise adresovaném předsedkyni Evropské komise a dalším partnerům v EU lze najít i doporučení k automobilovému průmyslu a k dalším oblastem, ve kterých by se dalo udělat něco tak, aby EU jako celek zlepšila svoji konkurenceschopnost.

„Společně jsme se dnes dohodli na deklaraci, která velmi jasně pojmenovává postoje tří zemí EU, které tvoří Slavkovský formát, ke čtvrtečnímu summitu a velmi jasně naznačuje priority, kterým se musíme na tomto summitu věnovat. Nevyjmenuji všechna témata, která tato deklarace zmiňuje. Ale jednoho se dotknu. V té jsem naléhal na své kolegy a přátele, abychom ve čtvrtek spustili dělostřeleckou palbu na Evropskou komisi. A to je otázka cen elektrické energie. Nemůžeme konkurovat světu, pokud máme několikanásobně vyšší ceny elektrické energie oproti Číně, Indii nebo jiným světovým regionům. Pokud nám na něčem upřímně záleží, tak máme povinnost i upřímně říkat, v jakém stavu je EU,“ konstatoval Fico.

Podle Fica EU skutečně není v současné situaci schopná konkurovat ani Číně, ani USA.

„A za tento stav si můžeme sami. Protože jsme si nastavili různé ambiciózní klimatické cíle, které způsobily, že nám jiné regiony světa utíkají. A my s velkými obavami sledujeme, co se bude dít v evropském prostoru nikoli za 10 či 15 let, ale co se bude dít ve druhé půlce tohoto roku a co se bude dít v roce 2027. A prosím, nepřeháním,“ bil Fico na poplach s tím, že když vidí, jakým hospodářským problémům čelí Německo a další velké evropské ekonomiky, má o malou otevřenou slovenskou ekonomiku velké obavy.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
3%
0%
1%
hlasovalo: 60092 lidí
A to nejen kvůli cenám energií.

„Dámy a pánové, jsme slabí i proto, že nejsme schopni mít vlastní suverénní evropskou zahraniční politiku,“ prohlásil Fico.

V EU podle něj schází více témat, na kterých by se členské státy shodly, a naopak se najde dost takových, které členské státy názorově rozdělují. To pak podle Fica vede k tomu, že EU jako celek světové mocnosti neberou vážně a raději jednají s každým členským státem EU zvlášť.

„A když říkám, že jsme slabí, tak jsme slabí, protože EU málo kdo bere vážně. A když říkám, že jsme slabí, tak jsme slabí i proto, protože nám scházejí političtí lídři. Snad se nebude nikdo zlobit, když řeknu, že působíme jako stádo ovcí bez pastýře.“

Poté Fico znovu zopakoval, že EU musí opustit politiku nesmyslných klimatických cílů. A místo toho musí hledat cestu, jak skutečně snížit ceny elektřiny. Aby se nestávalo, že Slovensko vyrobí 1 Megawatthodinu (MWh) elektřiny za 50 euro a pak bylo nuceno si ji kupovat za 100 a více euro.

Česko , elektřina , energetika , EU , Rakousko , Slovensko , Slavkovský formát , Green Deal , ceny elektřiny

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Vidíte situaci podobně jako Robert Fico?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
