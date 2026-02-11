Kupka (ODS): Kdy a jak vyřeší Andrej Babiš svůj střet zájmů?

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
nerad bych vás nudil opakováním nového návrhu bodu, ale vzhledem k tomu, že jste ho nezařadili včera a uplynul další den od okamžiku, kdy měl Andrej Babiš vyřešit svůj střet zájmů a stále ho nevyřešil, tak musím prostě znovu navrhnout bod, který se jmenuje - Kdy a jak vyřeší Andrej Babiš svůj střet zájmů? Protože zatím jenom zůstává pachuť jeho vystoupení v oslovení českých voličů a českých občanů, ve kterém sliboval, že všechno vyřeší navždy. Ale známe ten citát z Pelíšků. A zatím to vypadá, že to nevyřešil vůbec, protože ještě stále jsou všechny jeho firmy vedené na něj. Na nikoho jiného.
A vedle toho vláda vesele rozhoduje o úpravě dotací pro agrobarony. Je to téma, u kterého se nutně musí Motoristé čertit, ale čertí se málo a jenom naoko. Slibovali, že Andreje Babiše pohlídají, nepohlídali nic. Ve výsledku vidíme návrh rozpočtu, ve kterém nejvíc přibývá právě peněz pro agrobarony. Ti budou na výkrmu s touto vládou hnutí ANO, Motoristů a SPD. To je špatná zpráva pro všechny české občany. Znovu tedy navrhuju jako další bod dnešního jednání to, jak Andrej Babiš vyřeší svůj střet zájmů. A je to důležitá věc nejenom ve vztahu k možným rizikům, které by Českou republiku ohrožovaly.
Jenom stručná rekapitulace, aby bylo jasné, co ten střet zájmů znamená. Ohrožení evropských dotací pro všechny, kteří by je měli právo v České republice využívat. Další důležitý bod je v tuhle chvíli pořád nevyřešené vrácení těch neoprávněně vyplacených dotací pro společnosti Andreje Babiše a to, jaký bude jejich osud. Další významné riziko je zpochybnění toho, že v České republice platí podmínky pro všechny stejně, a to je o základní důvěře české veřejnosti v to, že stát funguje normálně a že funguje spravedlivě.
Tohle všechno je ve hře, proto je namístě, aby Andrej Babiš svůj střet zájmů opravdu vyřešil. A znovu tedy volám po tom, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a řekl, jak to má v úmyslu udělat, protože znovu opakuji, dnes je 11. února, termín, který měl ze zákona k vyřešení střetu zájmů uplynul 8. ledna, od té doby je to tedy měsíc a tři dny a pořád ještě žádné řešení ve skutečnosti na stole nemáme.
Tak prosím, navrhuji na pořad dnešní schůze bod, Kdy a jak vyřeší Andrej Babiš svůj střet zájmů?
