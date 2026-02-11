Už měl vypadnout z Německa, místo toho pobírá 176 tisíc Kč měsíčně

Když se Friedrich Merz ucházel o hlasy Němců, sliboval v předvolební kampani, že hodně přitvrdí vůči neúspěšným žadatelům o azyl, kteří nemají v Německu co pohledávat. Ale server nejčtenějšího německého deníku Bild upozornil, že i po roce vlády velké koalice CDU/CSU a sociálních demokratů žijí v Německu neúspěšní žadatelé o azyl, kteří pobírají tisíce eur na dávkách.
V přepočtu jde o 176 tisíc korun měsíčně.
Dostává je již zmíněný muž žijící v Kolíně původem z Bosny, který prý přišel do Německa už před 23 lety. A na svědomí má údajně spoustu zločinů. Už před lety měl být z Německa vyhoštěn, ale nebyl. Dodnes využívá výhod německého sociálního státu.
Ve stejné době se objevila zpráva, že německé úřady omezují přístup uprchlíků k integračním kurzům.
Vyplývá to z dopisu adresovaného poskytovatelům kurzů, který získala tisková agentura EPD. V dopise se uvádí, že „až do odvolání“ budou přijati pouze účastníci, pro které je integrační kurz povinný. Federální úřad toto rozhodnutí zdůvodňuje úspornými opatřeními. Zprávu převzal německý rozhlas – Deutsche Rundfunk.
Mezi ty, kteří se mohou dál účastnit kurzů, patří např. uprchlíci z Ukrajiny. Prý proto, aby se zvládli rychleji integrovat do německého prostředí.
Agentura DPA, od které zprávu převzal např. Die Welt, uvedla, že současně narostl počet správních žalob, v nichž se uprchlíci domáhají možnosti zůstat v Německu. Jen v Hamburku v roce 2025 překonal hranici 4 tisíce. O rok dříve bylo podáno asi 1900 žalob.
Výrazně také narostl počet uzavřených případů.
Podle údajů bylo v roce 2025 zcela nebo alespoň částečně úspěšných pouze 14,4 procenta azylových žalob – o sedm procentních bodů méně než v předchozím roce.
