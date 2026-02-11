Už měl vypadnout z Německa, místo toho pobírá 176 tisíc Kč měsíčně

11.02.2026 10:24 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Už dlouho nemá v Německu co pohledávat. Ale přesto stále žije u našich západních sousedů a spolu s celou rodinou pobírá na dávkách tisíce eur. V přepočtu jde o 176 tisíc korun měsíčně.

Už měl vypadnout z Německa, místo toho pobírá 176 tisíc Kč měsíčně
Foto: Vít Hassan
Popisek: Demonstrace, která byla spojena s pietním aktem za oběti útoku v Petrohradě před ruskou ambasádou v Berlíně

Když se Friedrich Merz ucházel o hlasy Němců, sliboval v předvolební kampani, že hodně přitvrdí vůči neúspěšným žadatelům o azyl, kteří nemají v Německu co pohledávat. Ale server nejčtenějšího německého deníku Bild upozornil, že i po roce vlády velké koalice CDU/CSU a sociálních demokratů žijí v Německu neúspěšní žadatelé o azyl, kteří pobírají tisíce eur na dávkách.

„Odmítnutý žadatel o azyl Huso B., jeho manželka a jejich osm dětí dostávají od státu celkem 7 250,77 eura měsíčně. Dva dospělí dostávají 835,24 eura na živobytí. Další prostředky dostávají na své děti v závislosti na jejich věku,“ napsal server deníku Bild.

V přepočtu jde o 176 tisíc korun měsíčně.

Dostává je již zmíněný muž žijící v Kolíně původem z Bosny, který prý přišel do Německa už před 23 lety. A na svědomí má údajně spoustu zločinů. Už před lety měl být z Německa vyhoštěn, ale nebyl. Dodnes využívá výhod německého sociálního státu.

Ve stejné době se objevila zpráva, že německé úřady omezují přístup uprchlíků k integračním kurzům.

Vyplývá to z dopisu adresovaného poskytovatelům kurzů, který získala tisková agentura EPD. V dopise se uvádí, že „až do odvolání“ budou přijati pouze účastníci, pro které je integrační kurz povinný. Federální úřad toto rozhodnutí zdůvodňuje úspornými opatřeními. Zprávu převzal německý rozhlas – Deutsche Rundfunk.

Mezi ty, kteří se mohou dál účastnit kurzů, patří např. uprchlíci z Ukrajiny. Prý proto, aby se zvládli rychleji integrovat do německého prostředí.

Agentura DPA, od které zprávu převzal např. Die Welt, uvedla, že současně narostl počet správních žalob, v nichž se uprchlíci domáhají možnosti zůstat v Německu. Jen v Hamburku v roce 2025 překonal hranici 4 tisíce. O rok dříve bylo podáno asi 1900 žalob.

Výrazně také narostl počet uzavřených případů.

Podle údajů bylo v roce 2025 zcela nebo alespoň částečně úspěšných pouze 14,4 procenta azylových žalob – o sedm procentních bodů méně než v předchozím roce.

Zdroje:

https://www.bild.de/regional/koeln/asyl-krimineller-bosnier-kassiert-jeden-monat-7250-euro-vom-staat-6983bccf2dfdd2aa24525f04

https://www.deutschlandfunk.de/bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-beschraenkt-zugang-zu-integrationskursen-112.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article698c066a62ee8b267c15ade6/zahl-der-asylklagen-hat-sich-verdoppelt.html?utm_source=chatgpt.com

