Nacher (ANO): Současná vláda v tomto navazuje na to, co se zahájilo za té předchozí

Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych nejprve stručně popsal vlastně, o co tady jde i v souvislosti s tím následujícím tiskem číslo 384, který na to navazuje. A pak bych si dovolil tady dát tři podněty, kterými bychom to mohli ještě vylepšit. Za prvé bych chtěl jasně objasnit, že to není milostivé léto III, to už tady říkal kolega Výborný, aby to náhodou někoho nevylekalo, že jsme řekli, že budeme mít jenom milostivé léto I a II,aby to nevypadalo, že to zkoušíme donekonečna, tak bych to pracovně nazval milostivý podzim, ať to trochu odlišíme. Protože předtím se to týkalo exekucí a vymáhání v momentě, kdy to řešili soudní soukromí exekutoři.

Teď se to týká případů, kdy si to vymáhá Česká správa sociálního zabezpečení nebo finanční úřady. Jsou to úplně odlišné případy. Je to potřeba pro občany a pro dlužníky jasně ozřejmit. Tohle to se netýká exekucí, které vymáhají soudní exekutoři. Takže to není milostivé léto III, ale klidně to nazývejme milostivý podzim, ať to odlišíme.

Já jsem rád, že současná vláda navazuje na to, co se zahájilo za té předchozí vlády, to jest kultivace toho prostředí exekucí a insolvencí, kde jsme rukou nerozdílnou koalice, opozice přijali některé návrhy, které mají doběh. Tady zmíním třeba pozměňovací návrh na automatické zastavování, rušení marných bagatelních exekucí, a které čistí to prostředí. A tenhle milostivý podzim vlastně v tomhle pokračuje a je pravda, že my jsme ho slíbili, aby to bylo fér, aby to bylo spravedlivé.

Já bych tam podtrhl ty tři věci, které vycházejí z těch zkušeností z milostivého léta I a které to vylepšují, a obohatil bych to o další tři. Ta první je, že se prodlužuje ta doba. My jsme měli milostivé léto na tři měsíce, ten milostivý podzim je na pět měsíců, jak bylo řečeno, od 1. července do 30. listopadu. Ta druhá změna je, že předtím se to týkalo fyzických osob, teď se to týká fyzických i právnických osob. Nebudu tady opakovat ty počty, statistiky. Ta třetí, a to je zásadní změna, dámy a pánové, jsou splátky. To předtím umožněno nebylo. To znamená, že v této chvíli v momentě, kdy ten dluh, ta jistina je vyšší, tak je možnost to rozdělit na splátky.

Tak a tady od toho bych se odpíchl a už bych měl jeden takový vylepšující návrh, abychom řešení těch splátek sjednotili u těch dvou tisků, které jdou po sobě. To znamená to, co řeší Česká správa sociálního zabezpečení, a to, co pak budeme řešit u pana ministra financí, mimořádné odpuštění daňových dluhů. Protože zatímco tady je to řešeno vlastně tím dělením do 5 000, od pěti do 50 000, od 50 000 výš, to znamená do 5 000 je to jedna splátka, od pěti do 50 000 12 splátek, to znamená, trvá to rok, od 50 000 víc, vyšší jistina, je to 60 splátek, to znamená pět let - tak v tom následujícím tisku je to rozděleno na čtyři splátky, kde jsou pevně jasně daná data v tom zákoně.

Já bych si dovolil navrhnout, a tady to říkám dopředu, abychom to sjednotili, aby to pro ty lidi nebylo zmatečné. Notabene, ti lidé jsou zvyklí, a to je zkušenost - doufám, že mi to kolega Výborný potvrdí z milostivého léta I - fungovat na té měsíční bázi. To znamená, tam ty čtyři splátky kvartálně si troufám říct, že pro tenhle druh lidí není úplně vhodný. Takže to je jakoby první nějaká změna, kterou já iniciuji a budu rád, když se o tom bude bavit na tom kulatém stolu. To znamená sjednocení těch splátek.

Druhá změna, a to se týká jak tohoto případu, tak i toho tisku následujícího, je § 6, to se právě týká těch splátek, kde máte v § 6 písm b, že se to netýká případů, pokud ke dni podání tohoto oznámení není dlužné pojistné vymáháno exekucí podle daňového řádu. Tady jsem totiž zapomněl říct a oni to neřekli ani kolegové přede mnou, že tady v tomhle případě toho milostivého podzimu se to týká vymáhání pohledávek v různé fázi toho vymáhání. Že se to netýká jenom čistě exekucí. Ale v momentě, kdy ten člověk to bude chtít rozdělit do splátek, tak už nesmí mít tu exekuci. To mi přijde trošičku protismyslné, tak bych rád otevřel na tohle téma odbornou debatu, abychom skutečně ten milostivý podzim opravdu naplnili reálným obsahem. Aby naopak z toho nevypadli lidi, kteří už na sobě mají tu exekuci, ale ta jistina je vysoká a potřebují to rozdělit do těch splátek. A podle toho písmena b) jim to není umožněno.

Třetí řekněme rozšiřující podnět je, jestli by to nešlo rozšířit o zdravotní pojišťovny. I tam jsme my v minulém milostivém létu I i II naráželi na to, že celá řada lidí nemohla projít tím milostivým létem, protože to prostě ty zdravotní pojišťovny si řešily samy, neřešily to přes soudního exekutora, takže ti lidé z toho vypadli. Takže mě by se docela líbilo, kdyby právě tohle rozšíření spadlo právě pod ten tisk 377, který se týká odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení, a rozšířil bych to i o zdravotní pojištění.

V podobném duchu trochu stručněji jsem přihlášen i v tom následujícím tisku, ale už tam do detailů nebudu popisovat tyhle tři podněty a změny, protože v zásadě tyhle dva tisky jdou spolu rukou nerozdílnou, schvalujeme je za sebou, mají společný základ. Jedno se zjednodušeně týká sociálního pojištění, druhé se týká daní. A proto já říkám, že v těch možnostech, kde to jde, tak bychom měli sjednotit. Už jenom pro tu komunikaci navenek a pro ten srozumitelný, jak se říká, message do společnosti

Zase doufám, že kolega Výborný potvrdí, že u tohoto je hrozně důležité to komunikovat navenek. Protože když to nebude srozumitelné, jednoduché komunikačně navenek, tak ti lidé se prostě do toho nepřihlásí a tu možnost nevyužijí. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na spolupráci v těchto užitečných změnách a normách. Děkuji.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec

