Nacher (ANO): Vládní prioritě schází miliardy

28.08.2025 14:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podpoře sportu vládou premiéra Fialy

Nacher (ANO): Vládní prioritě schází miliardy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Patrik Nacher (ANO)

Sportu za vlády Petra Fialy schází miliardy, premiér o něm přesto hovoří jako o „vládní prioritě”. Sport a zdravý životní styl představovaly v žebříčku priorit stávající vlády dosud upozaďovanou, odstrčenou položku. Aktuální slova premiéra, že je „sport strategickou prioritou vlády”, přicházejí z ničeho nic pouhých několik týdnů před volbami. A působí dost nedůvěryhodně a pokrytecky.

Zároveň by mě skutečně zajímalo, kde premiér přišel k závěru, že 7,9 miliardy, které má letos český sport od státu k dispozici, představují „rekordní” číslo.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

2%
96%
2%
hlasovalo: 6326 lidí
Státní dotace na sport byly za poslední dobu nejvyšší ještě za předchozí Babišovy vlády v roce 2019, kdy na sport putovalo 9,6 miliardy korun. V letech vlády Petra Fialy se podpora sportu navzdory inflaci v absolutních číslech dramaticky snížila, letošních 7,9 miliardy korun nadále představuje pro sportovní prostředí zcela nedostatečnou podporu!

Český sport je v posledních letech těžce podfinancovaný, slibovaný komplexní zákon o sportu nevznikl, sportovní svazy se potýkají s korupčními a jinými aférami, k renovaci či budování nové infrastruktury dochází jen pomalu. Tvrdit nyní, že sport je pro vládu prioritou, může sportovní prostředí považovat za téměř provokaci.

Smysluplné investice do sportu, pohybových aktivit a zdravého životního stylu představují zásadní faktor pro udržitelnost veřejných financí. Klíčem je uvést v život fungující koncept vícezdrojového financování, disponovat možností a schopností řídit strategické projekty z jednoho místa, efektivněji koordinovat činnost státu/krajů/obcí/sportovních organizací a mít k dispozici komplexní legislativní rámec, který tuto „sportovní reformu” umožní.

Hnutí ANO svoji vizi pro český sport a zdravou a sportující populaci ve spolupráci s odborníky dlouhodobě připravovalo - její obecný rámec i detaily představí v průběhu září.

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Nacher (ANO): Kolektivní vina, aplikovaná vládními subjekty, je ubohá
Nacher (ANO): Daně a volby do Poslanecké sněmovny
Nacher (ANO): Praha se rozhodla zahodit promyšlený projekt
Nacher (ANO): Energetické „pravomoci” EU jsou nežádoucí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

sport , vláda , Nacher , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je český sport v posledních letech těžce podfinancovaný?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Marek Novák, MBA byl položen dotaz

Proč si vy myslíte, že Blažek dar přijal?

Podle mě z toho musel něco mít, a ne málo. Proč policie prošetřuje jen Jiřikovského a né i Blažka? Proč na něj nikdo - třeba právě ANO nepodalo trestní oznámení a možná i na Stanjuru, jestli v tom jel s nima, jak tvrdíte nejen vy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Gregor (Motoristé): Zrušení inkluze neznamená hodit děti přes palubu

15:14 Gregor (Motoristé): Zrušení inkluze neznamená hodit děti přes palubu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zrušení inkluze