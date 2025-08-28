Nacher (ANO): Vládní prioritě schází miliardy

Sportu za vlády Petra Fialy schází miliardy, premiér o něm přesto hovoří jako o „vládní prioritě”. Sport a zdravý životní styl představovaly v žebříčku priorit stávající vlády dosud upozaďovanou, odstrčenou položku. Aktuální slova premiéra, že je „sport strategickou prioritou vlády”, přicházejí z ničeho nic pouhých několik týdnů před volbami. A působí dost nedůvěryhodně a pokrytecky.
Zároveň by mě skutečně zajímalo, kde premiér přišel k závěru, že 7,9 miliardy, které má letos český sport od státu k dispozici, představují „rekordní” číslo.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Český sport je v posledních letech těžce podfinancovaný, slibovaný komplexní zákon o sportu nevznikl, sportovní svazy se potýkají s korupčními a jinými aférami, k renovaci či budování nové infrastruktury dochází jen pomalu. Tvrdit nyní, že sport je pro vládu prioritou, může sportovní prostředí považovat za téměř provokaci.
Smysluplné investice do sportu, pohybových aktivit a zdravého životního stylu představují zásadní faktor pro udržitelnost veřejných financí. Klíčem je uvést v život fungující koncept vícezdrojového financování, disponovat možností a schopností řídit strategické projekty z jednoho místa, efektivněji koordinovat činnost státu/krajů/obcí/sportovních organizací a mít k dispozici komplexní legislativní rámec, který tuto „sportovní reformu” umožní.
Hnutí ANO svoji vizi pro český sport a zdravou a sportující populaci ve spolupráci s odborníky dlouhodobě připravovalo - její obecný rámec i detaily představí v průběhu září.
