Nedbálek (ČS): Politika a obchod, ideologie a spravedlnost

Čím dál víc se ukazuje, že jsme velmi malý stát, abychom mohli ideologicky přesvětlovat velké sebevědomé státy o jejich ideologii a kritikou nesprávných postupů v rámci demokracie. Každý stát je budovaný na jiných základech a pohledy na spravedlnost a demokracii se mohou diametrálně lišit.

Z historického hlediska je například rozhovor Mojžíše s faraónem, kdy diskutovali o tom, co je spravedlivé

„Je tedy spravedlivé, aby člověk, který odvedl dobrou práci, měl co jíst, a ten, kdo se na něho jenom dívá a místo práce se oddává radovánkám, aby zemřel hlady?“

Výš, než spravedlnost je uznávaná moc.

Spravedlnost existuje jedině tehdy, pokud je možné ji uplatnit.

Spravedlnost je forma nátlaku.

Čím větší je nespravedlnost, tím je zapotřebí větší moci.

Nejvyšším strážcem spravedlnosti je faraón, protože má svrchovanou moc, a kdyby byl nespravedlivý Bůh by ho potrestal. Jediná spravedlnost pochází od bohů, protože oni jsou nejsilnější. Spravedlnost je zákon a zákon pochází od bohů.[1]

Dále podle Aristotela, spravedlnost je nejdůležitější z ctností, protože se vztahuje ke druhému a „nazývá se také dobro pro druhé“[2]. Je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro uspořádání společnosti v oblastech různých vztahů a lze ji charakterizovat několika principy:

1. rovné zacházení se všemi – spravedlnost jako rovnost před zákonem,

2. přiměřené tresty i odměny – retributivní spravedlnost,

3. spravedlivé rozdělování požitků i břemen – distributivní spravedlnost

4. rozhodovat stejné případy stejně a nestejné odlišně – procesní spravedlnost.

Spravedlností se řídí soudy a rozhodování v archaických společnostech, kde se na tom zakládá autorita soudu. Spravedlnost tedy patří mezi základní nároky na lidské jednání i na vztahy ve společnosti.“ Římský právník Ulpian ,vymezuje spravedlnost trojím požadavkem:

“Poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří.“

Je zajímavé jak Česká republika a Německo k obchodní diplomacii přistupuje.

Bez jakýchkoliv ideologických předsudků dne 8. 6. 2018 naše advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, jsme měli tu čest přivítat ve Slušovicích velvyslankyni ČLR v České republice, paní Ma Keqing. U příležitosti této návštěvy jsme pohovořili o dlouhodobé spolupráci mezi ČLR a ČR a zavzpomínali na historii JZD AK Slušovice.

Schůzka se uskutečnila v prostorách dřívější administrativní budovy v zasedací místnosti vedle původní kanceláře předsedy družstva. V této místnosti se uskutečnilo nejedno význačné jednání za doby JZD AK Slušovice, ale i nedávno minulou.

V souvislosti s návštěvou se ozvala ostrá kritika, že abychom se nepodělali. Tuto kritiku jsem umlčel slovy, že ve stejných prostorech této kanceláře se uskutečnila i před rokem 1989 návštěva amerického velvyslance, a proto je i v historii této místnosti návštěva velvyslankyně ČLR významnou událostí. Velvyslankyně nám poděkovala za dosavadní náš přístup k vzájemným vztahům.

V polovině devadesátých let minulého století jsme vlastnili 60% podíl John Venture v TANGSHAN BROUMOV CLEANING MACHINERY, v provincii Hebej, Čína. Do společného podniku jsme dodali japonské vysekávací stroje Amada a know-how technologie na výrobu průmyslových tlakových myček a nerezových rozvaděčů na zakázku včetně elektrické výzbroje, určených pro potravinářský průmysl.

V roce 2011 došlo k předání velkých varhan o 1897 píšťalách firmou, kterou jsme většinově vlastnili. Varhany byly dodány českou firmou RIEGER KLOSS do katedrály XIKAI v čínském městě Tianjin.

viz agentura: china daily.

Ve dnech 14. – 16. října 2016 se uskutečnil velvyslanecký summit za účasti 20 velvyslanců k 60. výročí založení Farmy čínsko-česko-slovenského přátelství v Zhongie, Frendship Farm, Cangzhou City, Provincie Hebei, Čína a za účasti naší kanceláře.

Účastníky přivítal a hostům se srdečně věnoval po dobu summitu prezident farmy pan Lv Zhenhua. Farma čínsko-česko-slovenského přátelství leží na pobřeží Pochajského moře, asi 250 km jižně od Pekingu vznikla před 60 lety, když místopředseda Čínské lidové republiky navštívil Československo. Československo darovalo Číně 670 setů zemědělských strojů.

Summitu se zúčastnil také pan Václav Nádraský, syn jednoho z českých zemědělských expertů, co zaváděli techniku v Číně. Vděčnost čínských lidí je velká, těmto českým odborníkům Číňané postavili monument, sochy v nadživotní velikosti.

Farma je ve zvláštní ekonomické zóně a nyní se věnuje petrochemii, zavádí nová robotizovaná pracoviště, upřednostňuje nové technologie, buduje velký přístav. Pro nás je inspirativní a povzbudivé, že v 90. letech minulého století byli inspirováni poznatky JZD AK Slušovice a k tomu se stále hlásí, jak dokládá foto v muzeu, které vybudovala čínská strana z přemístěných českého a slovenského stánku z Expa 2010 Shanghai China na farmu, kde se buduje město pro milion obyvatel.

Naše advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, bude čínské straně poskytovat právní služby. V Číně jsme navázali mnoho kontaktů za účelem dovozu nových technologii do ČR a také jsme prezentovali české výrobky, mimo jiné víno Charles Imperator a kávu Aurelius. Všechno sledovala čínská televize a dalších 48 médií.

Ve dnech od 11. do 13. června 2018, jsem se zúčastnil 4.Čínsko-německo-evropské konference o spolupráci malých a středních podniků o mezinárodní spolupráci, která byla pod záštitou iniciativy “Jeden pás, jedna stezka” (THE BELT AND ROAD ) ve městě Jieyangu, sedmimilionové okresní metropoli, která se nachází v srdci jihočínské provincie Guangdong. Česká Republika a Čína jsou dlouholetými partnery. Čína je důležitým obchodním partnerem ČR a vzájemné obchodní vztahy se pozitivně rozvíjejí.

Cílem této konference je podpora rozvoje čínsko-evropských aktivit a v našem případě především rozšiřování česko-čínské obchodní a ekonomické spolupráce na firemní úrovni. Jedná se o prohloubení obchodních vztahů a vybudování platformy pro efektivní a oboustranně prospěšné propojení firem. Toto vychází a je podporováno čínskou stranou v souvislosti s plánem “ MADE in China 2025”. V České republice rozvíjíme iniciativu “Průmysl 4.0”, kterou v podnikatelské sféře zaštiťuje Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Hlavním organizátorem konference bylo Ministerstvo průmyslu a informatiky (MIIT), vedení provincie Guangdong, vláda města Jieyang a Svaz podnikatelů v kovoprůmyslu z Jieyangu.

Konference byla zahájena předními zástupci ministerstva průmyslu a informatiky (MIIT), provincie Guangdong a vlády města Jieyang. Za českou stranu se zúčastníli přední představitelé MPO, zástupci Czechtrade, Czechtourism , hosty pozdravil víceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. František Chaloupecký.

Součástí konference byla návštěva Sino-German METAL ECO CITY v Jieyangu, pilotního čínského projektu ekologického a soběstačného města, které bylo postaveno ve spolupráci s německými partnery a kterou podepsala v memorandu Angela Merkelová, kancléřka Spolkové republiky Německa, s tak výhodnými podmínkami pro německou stranu, že se to projevuje již příjezdem do VIP salonku na letišti pro německé partnery. Odbavení a občerstvení zdarma je součástí uvedených procedur.

Uvedené město se nachází při ústí delty Perlové řeky, severněji od Hongongu blízko Obratníku Raka na severní polokouli Země. Obratník je vymezující nejsevernější oblast, na niž může dopadat kolmé záření slunce. Je potěšitelné, že součástí METAL ECO CITY je taky česká firma s patentem, desinfekční pero.

Vrcholní představitelé polických institucí mají diplomatickou cestou, bez ideologických klišé a moralizování otvírat dveře podnikatelům. Mohu německou kancléřku kritizovat za cokoliv, ale za jednání s Čínou jsem nějak nepostřehl, že by Němci výrazně protestovali, jak na rozdíl od nás se zvedají nenávistná slova a nesouhlas se zahraničními cestami vůči našemu prezidentu Miloši Zemanovi. Nakonec jsme moc rádi, že německá strana nás vezme pod svá křídla a jsme ji za to vděční. Čínská strana na farmě čínsko-česko-slovenského přátelství v Zhongie se snaží všemi prostředky získat naši náklonost. Někteří lidé a některé sdělovací prostředky, včetně politiků se na spolupráci s Čínou dívají přes prsty a pomlouvačným tonem, že jsou jinde a raději obchodují se západními zeměmi a s komunistickou Čínou nebudu spolupracovat a obchodovat, ale přes Německo, kde jsme v naprosto podružné pozici jim to nevadí.

