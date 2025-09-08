Nedvěd (SOCDEM): České výplaty jsou nedůstojné

08.09.2025 17:17

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výši platů v České republice

Nedvěd (SOCDEM): České výplaty jsou nedůstojné
Foto: SOCDEM
Popisek: Jiří Nedvěd

Hrubá přidaná hodnota, domácí produkt na člověka i hodinová produktivita českých pracujících se blíží průměru EU (92 %, 91 % a 77 %), odměna za práci je hluboce podprůměrná: cena práce je jen 54 % průměru EU. Mediánová hodinová odměna za práci je v ČR 68 % průměru EU v paritě kupní síly. Reálné mzdy jsou stále nižší než v roce 2019!

To, že si za své mzdy můžete koupit méně potravin a zboží než před pár lety, se vám nezdá. To je fakt. Díky Fialově vládě jsme za 4 roky všichni výrazně zchudli.

Dva hlavní důvody nízkých příjmů jsou:

  1. Neférové rozdělení zisku a celkového “koláče” HDP – v ČR jde majitelům firem 47 % hrubého zisku, vysoko nad průměrem EU (40 %). Na mzdy a sociální podporu jde v Česku dohromady 54,9 % HDP, v Německu 61 %. Pokud bychom dorovnali Německo, znamenalo by to 500 miliard Kč navíc pro pracující lidi. Tolik k Fialovu dohánění Německa…
  2. Příliš vysoké zdanění práce – v ČR je ze všech zemí OECD nejvyšší podíl sociálního pojištění na celkovém daňovém mixu: 45,2 % oproti průměru 25,5 %. Pokud bychom dali ten samý díl jako v Německu, Čeští pracující by dostali navíc 890 miliard Kč ročně. To je více než 10 tisíc Kč měsíčně navíc pro každého dospělého.

Co jako Stačilo! uděláme jinak:

  • Zvýšíme minimální mzdu: 3 roky po sobě alespoň o 3000 Kč. Vláda chce příští rok přidat 1800 Kč (musí, směrnice EU to nařizuje), my to zdvojnásobíme. To potlačí nahoru i ostatní mzdy.
  • Opravíme platové tabulky státních zaměstnanců, které ostudně začínají pod úrovní minimální mzdy – posuneme tabulky o potřebnou částku tak, aby nejnižší tarif začínal vždy minimální mzdou. To znamená už v prvním roce výrazné přidání všem.
  • Snížíme zdanění práce – s každým zvýšením minimální mzdy se o 1000 Kč měsíčně zvedne i sleva na poplatníka. K vyšší mzdě či platu tak navíc garantujeme každému další 1000 Kč v peněžence každý měsíc.
  • Povedeme aktivní sociální dialog a budeme naslouchat odborům, ke kterým se budeme chovat důstojně jako k partnerovi, a ne fialovsky jako k obtížnému hmyzu.

Mgr. Jiří Nedvěd

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Článek obsahuje štítky

platy , Nedvěd , SOCDEM

