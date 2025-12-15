Nedvěd (SOCDEM): Je nutné dostat Sociální demokracii do 21. století

Ve svém projevu k delegátům Nedvěd řekl: „K jakékoli obnově Sociální demokracie je nutné proměnit vnější tvář strany a obrazně řečeno dostat ji do 21. století. Mimo jiné proto, aby začala být přitažlivá i pro mladé lidi“. A dodal: „Mám dost energie, ale i zkušenosti z vedení strany a nový impulz jí dát dokážu.“
„K tomu, že ještě vidím to příslovečné světýlko na konci tunelu, mě vede hlavně příznivá politická konstelace, která otevírá Sociální demokracii prostor do budoucna. Hnutí ANO, kde jsou dnes takřka všichni naši bývalí voliči, bude na rozdíl od předchozího období vládní stranou a jeho podpora se v horizontu dvou tří let začne zčásti drolit, my s ním tentokrát nebudeme přímo spojeni. Současně veškerá sněmovní opozice je ze stran bývalé pětikoalice, kterým voliči Andreje Babiše nevěří a nesnáší je. Tito voliči začnou hledat alternativu a my nesmíme dopustit, aby Sociální demokracii obešli obloukem,“ uzavřel nový předseda sociálních demokratů.
Po svém zvolení poděkoval Jiří Nedvěd všem členům strany a přijal gratulace končící předsedkyně Jany Maláčové.
Delegáti sjezdu dále zvolili statutárního místopředsedu Radka Scherfera. Ve volbě dalších tří místopředsedů uspěli Michal Chalupný, Alžběta Kálalová a Jiří Ott. Sjezdová personální hlasování uzavřela volba předsedy Ústřední kontrolní komise, kterým se stal Jan Mach.
Jiřímu Nedvědovi je 44 let, je ženatý a má tři děti. Vyrůstal v Liberci, odkud po maturitě zamířil do Prahy na univerzitu. Vystudoval obory historie – český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Historické články publikoval v odborných i popularizačních časopisech a sbornících (Historie a vojenství, Dějiny a současnost aj.). Během studia absolvoval půlroční studijní pobyt na University of Glamorgan ve Velké Británii. Od roku 2016 žije v Kutné Hoře.
V průběhu vysokoškolského studia a po univerzitě učil na střední škole v Praze, následně několik let pracoval jako redaktor a manažer nakladatelství (Ottovo nakladatelství, Nakladatelství Lidové noviny, Masarykova demokratická akademie atd.). Byl redaktorem časopisu Dějiny a současnost. Sám nebo ve spolupráci přeložil několik knih z angličtiny a němčiny na společensky závažná témata (Dějiny Kominterny, Football Leaks, Podat ruku ďáblovi aj.). V současnosti se profesně věnuje zejména výuce jazyků.
Členem sociální demokracie byl jako student v letech 2001–2003 a je jím znovu od roku 2017. Od roku 2024 je předsedou středočeské krajské organizace a od předchozího sjezdu také místopředsedou strany. Prosazuje návrat SOCDEM k tradičním tématům a hodnotám. Svůj politický zájem soustředí na oblast školství a kultury, je aktivní v komunální politice (jako člen školské komise a kontrolního výboru města) a v kulturním životě. Mluví plynně anglicky, slušně německy a trochu srbsky.
Mgr. Jiří Nedvěd
autor: PV