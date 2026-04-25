Nedvěd (SOCDEM): Odborové organizace vyvažují zájmy majitelů firem

25.04.2026 20:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k spolupráci s odbory

Nedvěd (SOCDEM): Odborové organizace vyvažují zájmy majitelů firem
Popisek: Jiří Nedvěd

Na pátek jsem se zvlášť těšil, byl jsem hostem sjezdu největšího českého odborového svazu ČMKOS. Organizace, která dnes účinně zastupuje 1,5 milionu pracujících v naší zemi. Všichni cítíme, že současná doba je zejména pro ty, kdo se živí prací, krajně složitá.

Domácnosti se sotva vyhrabaly z po-covidové krize umocněné nekompetentní hospodářskou politikou Fialovy vlády a už máme před sebou další výzvy v podobě zdražování způsobeného ropnou krizí, prudkého nástupu umělé inteligence, zhoršujícího se klimatu, stárnutí populace či prohlubování nerovností a rozdělené společnosti.

Odborové organizace pracujících byly, jsou a budou zásadní silou, která vyvažuje zájmy majitelů firem. Moc mě těší vřelé přijetí, kterého se mi dnes jako zástupci Sociální demokracie dostalo: spojuje nás dlouhá historie boje za zájmy obyčejných lidí práce. A právě oni dnes táhnou celou českou ekonomiku.

Spolupracovat s odbory bude Sociální demokracie i nadále. Máme totiž společné cíle: aby se znovu nastartoval hospodářský růst a růst životní úrovně obyvatel, aby Česko mělo silný a zodpovědný státní aparát, aby se zlevnily životní náklady, aby Česká republika byla bezpečnou zemi a aby zde lidé měli důstojné mzdy a pracovní podmínky a sociální jistoty včetně spravedlivých důchodů.

Sociální demokracie a odbory za sebou mají dlouhou a úspěšnou společnou cestu. A věřím, že nás čeká i úspěšná budoucnost, protože příčiny, kvůli kterým sociálnědemokratické i odborové hnutí vzniklo, nejen nezmizely, ale neztratily ani nic ze své naléhavosti.

Mgr. Jiří Nedvěd

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Další články z rubriky

Nedvěd (SOCDEM): Odborové organizace vyvažují zájmy majitelů firem

20:03 Nedvěd (SOCDEM): Odborové organizace vyvažují zájmy majitelů firem

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k spolupráci s odbory