Nedvěd (SOCDEM): Odborové organizace vyvažují zájmy majitelů firem

Na pátek jsem se zvlášť těšil, byl jsem hostem sjezdu největšího českého odborového svazu ČMKOS. Organizace, která dnes účinně zastupuje 1,5 milionu pracujících v naší zemi. Všichni cítíme, že současná doba je zejména pro ty, kdo se živí prací, krajně složitá.
Domácnosti se sotva vyhrabaly z po-covidové krize umocněné nekompetentní hospodářskou politikou Fialovy vlády a už máme před sebou další výzvy v podobě zdražování způsobeného ropnou krizí, prudkého nástupu umělé inteligence, zhoršujícího se klimatu, stárnutí populace či prohlubování nerovností a rozdělené společnosti.
Odborové organizace pracujících byly, jsou a budou zásadní silou, která vyvažuje zájmy majitelů firem. Moc mě těší vřelé přijetí, kterého se mi dnes jako zástupci Sociální demokracie dostalo: spojuje nás dlouhá historie boje za zájmy obyčejných lidí práce. A právě oni dnes táhnou celou českou ekonomiku.
Spolupracovat s odbory bude Sociální demokracie i nadále. Máme totiž společné cíle: aby se znovu nastartoval hospodářský růst a růst životní úrovně obyvatel, aby Česko mělo silný a zodpovědný státní aparát, aby se zlevnily životní náklady, aby Česká republika byla bezpečnou zemi a aby zde lidé měli důstojné mzdy a pracovní podmínky a sociální jistoty včetně spravedlivých důchodů.
Sociální demokracie a odbory za sebou mají dlouhou a úspěšnou společnou cestu. A věřím, že nás čeká i úspěšná budoucnost, protože příčiny, kvůli kterým sociálnědemokratické i odborové hnutí vzniklo, nejen nezmizely, ale neztratily ani nic ze své naléhavosti.
Mgr. Jiří Nedvěd
