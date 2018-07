Němcová (ODS): Mám stále neodbytnější pocit, že je zde taková ta hra, které se říká vrtěti psem

Přeji pěkný pozdní večer, dámy a pánové.

Chtěla bych říci pár slov k tomu, proč tady dnes jsme a co vlastně projednáváme. Během těch hodin jednání mám stále neodbytnější pocit, že je zde taková ta hra, které se říká vrtěti psem, že nám bylo předloženo programové prohlášení, tedy dokument, který je veřejný, že nám byla představena část vlády, ale ne celá vláda; nevíme, kdo bude ministrem zahraničí, a všichni se tváří, že to není důležité, ale nebyl nám předložen dokument a nikdo neví, co na něm je, a to jest ta tajná dohoda mezi hnutím ANO a KSČM. Sociální demokraté říkají, že jim do toho nic není, že to je věc mezi premiérem a těmi, kteří hodlají tuto vládu podporovat, a tedy KSČM. Nikdo z veřejnosti neví, jaké podmínky nebo o jakých dohodách v tomto tajném dokumentu šlo. Proto mluvím o vrtěti psem, protože tady všichni chodíme, probíráme jednotlivé stránky vládního prohlášení, hledáme tam něco, co bychom chtěli zkritizovat, nebo něco naopak, co si myslíme, že jde správným směrem, ale vůbec o tohle nejde. To je pouze kouřová clona, aby nás zabavila pro to, abychom ztratili ze zřetele to, o co tady jde skutečně, o ten tajný mocenský politický pakt mezi hnutím ANO a KSČM.

Když se vrátím trochu do historie, nebude to daleko, tak v květnu pan předseda vlády Babiš řekl, cituji: "Komunisti nemají na vládu žádný vliv. Umožní pouze vznik naší vlády na základě programových cílů, které jsou i podobné ČSSD." Programových cílů. O žádných personálních otázkách tam nebylo ani slovo. Ale okamžitě na to vystoupil předseda KSČM Vojtěch Filip a ultimativně požaduje, cituji: "Pokud z programového prohlášení nezmizí závazek rozšiřování vojenských misí v zahraničí, nepřipadá naše podpora v úvahu." Zopakoval, že komunisté chtějí mluvit do obsazení ministerstev, kde hrozí Babišův střet zájmů, konkrétně zemědělství, spravedlnosti, zdravotnictví. Mezitím vyvinuli enormní tlak, aby z vlády odešli ministři, kteří jim v žádném případě nevyhovovali, ministr Pelikán, ministr Stropnický, ministryně Šlechtová.

A myslím, že nejlépe to definovala místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná, která jasně vyjádřila představy o tom, jak bude KSČM o podílu na vládnutí, jak tento podíl má vypadat. Řekla to v interview České televize 12. května 2018. Cituji. "Budou to právě komunisté, kteří narovnají páteř hnutí ANO, že neuhne doprava, ale uhne doleva." Myslím, že to docela jasně vysvětluje, že obsah té tajné smlouvy musel zůstat tajný, že to narovnávání páteře doleva něco stálo, bylo něčím podmíněno a s něčím takovým by naše veřejnost, která protestuje, část z ní protestuje teď, a ta část, která by se to dozvěděla, tak by určitě musela volit protesty ještě silnější. Proto to musí zůstat tajné a proto je zjevné, že to je vláda položená na tomto principu, na této spolupráci, kde s odpuštěním kolegové ČSSD hrají pouze druhé housle, ale hrají je vědomě, rozhodli se tak, tak já nejsem ten, kdo jim má radit, co mají dělat, jsou to oni. Vědí lépe než já, jaká je historie jejich strany, jak v roce 1948 na tom vynuceném slučovacím sjezdu s KSČ tehdy dopadli, jak jejich představitelé byli vězněni, jak odešli do exilu, kde v Londýně zakládali exilovou vládu ČSSD a jak celá tato strana dopadla. To, že prakticky po 70 letech skoro na den přesně strkáte hlavu do stejného chomoutu, je určitě vaše věc. Já to ani tak nepřipomínám vám, jako těm, kteří, doufám, poslouchají naše dnešní jednání a chtějí si některé věci ujasnit a některé věci pochopit.

Je zde ve hře postava předsedy vlády ať chceme nebo nechceme. Předseda vlády je přece ten, který zablokoval celou situaci, a to díky svým kauzám, korupčním kauzám, přestože sám tvrdí, že hlavním směrem vlády, která má pod jeho vedením pracovat, má být právě ta antikorupční politika. Ale zapomíná nám říct, proč nám lhal, když vysvětlovat kauzu Čapího hnízda tady ve Sněmovně, kdy první verze, pokud si pamatuji, byla, že vůbec neví, komu to patří, že to je nějakých advokátů. Druhá verze byla, že to není advokátů, že to je někoho z firem. Třetí verze byla, že, že až napotřetí... A to přísahal na zdraví svých dětí, že to neví, ale potom řekl, že to tedy bylo jeho dětí. Tato kauza přece zůstává, Andrej Babiš je trestně stíhaný, představa, že v čele vlády České republiky má stát trestně stíhaný člověk, je přece zásadní překážkou pro uvažování každého, kdo si myslí, že ani ve svém normálním občanském životě nebo ve své firmě by se nedal do spolku s člověkem, který by byl trestně stíhán a měl by pochybnosti o jeho solidnosti.

Čeho se můžeme dočkat? Jak ta vláda bude vypadat? Možná stojí za to si připomenout řadu podrazů, které se mezi těmi hlavními aktéry odehrávaly. Třeba v únoru, kdy poslanci klubu hnutí ANO největší měrou přispěli ke zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka jako předsedy komise pro kontrolu činnosti GIBS. A teprve když se zdvihla ta velká vlna odporu, tak premiér tehdy v demisi, Andrej Babiš, se zalekl těch zhruba 30 tisíc lidí, kteří byli na Václavském náměstí, a pan Ondráček musel odejít. A pan Babiš řekl, že jeho zvolení nechtěl, byla to vina ostatních. Celá hra kolem je jen snahou rozložit hnutí ANO.

V dubnu pan předseda bezvýhradně podpořil raketový zásah spojenců proti syrskému diktátorovi Asadovi a odsoudil chemické útoky proti civilnímu obyvatelstvu. Stejně tak to udělali jeho ministři Stropnický a Šlechtová, pan ministr Stropnický, paní ministryně Šlechtová, jenže pak se sešel pan předseda vlády s panem prezidentem. Pan prezident mu řekl, že takhle si věci nepředstavuje, že takhle by spolu nekamarádili a najednou jsme se dozvěděli od pana předsedy vlády, že ti naši dva ministři mezi sebou soupeřili v prohlášení, kdo je silnější, pořádali konference, ale nebylo to jednotné stanovisko vlády. Otočil na podpatku během jedné návštěvy u pana prezidenta a své ministry hodil přes palubu.

V dubnu, kdy poprvé zkrachovalo jednání s Českou stranou sociálně demokratickou, opět pospíchal pan předseda vlády na Hrad. S panem prezidentem se poradili, a pan prezident usoudil, že nejlepší varianta vládnutí bude hnutí ANO, SPD a komunisté. Andrej Babiš vyšel z této porady u pana prezidenta, na Hradě oznámil, že na tomhle se dohodli a tak to bude. No ale zase se něco začalo dít v éteru, takže večer, téhož večera, kdy u pana prezidenta něco domluvili, tak téhož večera Andrej Babiš hlasoval pro obnovení jednání s ČSSD, protože se prý podřídil většinovému názoru hnutí ANO. To jsou metody, se kterými musí všichni aktéři počítat. Myslím, že to má vědět i Poslanecká sněmovna, má to vědět i naše veřejnost, protože to nejsou ojedinělé případy, ojedinělá ad hoc řešení, ojedinělá selhání. Je to styl práce, je to celý systém, který je postaven na lži, na mocenském ovládnutí všech, kteří buďto tančí tak, jak já pískám a nebo jsou hozeni přes palubu.

To nebude pouze věc té vládní koalice, to vidíme, že se děje i uvnitř hnutí ANO, ale to je jejich starost, jak naloží s panem Nacherem nebo s paní ministryní Šlechtovou. To nechávám na vás. Ale zároveň, jestliže se bavíme o tom, zda má vláda dostat důvěru a nevíme ten základní tajný dokument, nevíme, co v něm je, a tudíž se můžeme těžko vyjadřovat, jestli taková důvěra má být nebo nemá být udělena, tak ale je zde také ta personální stránka vlády. Není možno říci, že nás to nezajímá, protože součástí práce poslance ve chvíli, kdy posuzuje, zda dá důvěru vládě nebo nedá důvěru vládě, je také to, kdo ji reprezentuje a s jakými cíli, s jakými představami a s jakou odborností do té vlády vstupuje.

Tak já mám několik dotazů. Nevím, jestli se dozvím odpovědi, ale zajímaly by mě. Pan ministr kultury Antonín Staněk obhajoval před nedávnem nominaci komunistického básníka Karla Síse na státní vyznamenání a zároveň nevyloučil, že by byl i pro případné ocenění Ivana Skály. Cituji nyní. "Jestliže by byl", myšleno Ivan Skála, "navržen, musel bych se probrat jeho tvorbou, musel bych si to nějakým způsobem zopakovat, protože už mám dlouho od vysokoškolského vzdělání a tudíž ani teď nejsem schopen vám k tomu něco říci." Kandidát na ministra kultury neví, kdo to byl Ivan Skála? Ten bezskrupulózní likvidátor českých spisovatelů, českých básníků? Ta nejobávanější figura, která před rokem 1989 ovládala literární svět, tak to je přece velmi špatná vizitka, jestliže toto ministr kultury neví.

Ministryně obchodu, paní Marta Nováková sdělila, že je pragmatik a ve svých letech dospěla k názoru, že takového ortodoxní lpění na některých věcech, které nejsou až tak zásadně důležité, nemá smysl. To byla odpověď na otázku, jak se teď vyrovná s tím, že vláda, ve které bude ministryní, se bude opírat o hlasy komunistů. Tedy není to důležité. Nejsou to věci, které jsou až tak zásadně důležité a ortodoxní lpění na nich nemá žádný smysl. Mluví o tom, že podniká s panem Tomiem Okamurou a cení si toho, že je velmi pragmatický. Zároveň se dočítáme, že o stejném Tomiu Okamurovi a jeho hnutí pan předseda vlády ve francouzském listu Le Figaro říká, že to je hnutí extremistické. Nezdá se vám, že je tady něco divně?

Paní ministryně Nováková dále říká, že velmi podporovala elektronickou evidenci tržeb, byla zastáncem daleko přísnější dikce zákona tak, aby platila skutečně pro všechny bez výjimky a hned, což když se podívám na vládní prohlášení, myslím že na straně 31 to je, o tom, jak budete podporovat malé a střední podniky, které jsou pevnou a nezastupitelnou součástí tuzemské ekonomiky, tak mám pocit, že tady něco nehraje. Možná vysvětlení, že paní ministryně má firmu, nebo měla firmu, nevím, jak to přesně teď je, která dodává software největším obchodním řetězcům v České republice, v zahraničí a také poskytuje technologii firmám pro EET. Nad tím se pozastavují i členové Asociace podnikatelů a manažerů, kteří se ptají, zda může takový člověk přistupovat k EET zcela objektivně.

Pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má dvojí metr. Když se jednalo o trestním stíhání lidí z nedávné kauzy, která propukla ve zdravotnických zařízeních a jednalo se o zásahu policistů v nemocnicích na Bulovce a Na Františku, tak pan ministr Adam Vojtěch prohlásil - cituji: Nedokážu si představit, že by pan Novák v této pozici nadále působil. Pan František Novák, ředitel jedné z těch nemocnic. Pokud by byl zadržen a je trestně stíhaný a podezřelý ze spáchání trestného činu, tak tam musí dojít ke změně. Ale stejné měřítko nemá na svého předsedu, na člověka, který se má stát předsedou vlády s důvěrou Poslanecké sněmovny, a na jeho adresu naopak říká: Nelíbí se mi, jak je kauza Čapí hnízdo medializovaná, řeší se věc, která není před soudem. V jednom případě platí - jsi-li vyšetřován, nemůžeš zůstat na svém místě. V případě svého šéfa to neplatí.

Otázky jsou kolem ministra zemědělství Miroslava Tomana. Je to bývalý člen Rusnokovy vlády, sponzor Miloše Zemana, a nejenom v zasvěcených kruzích, ale obecně se říká, že je spíše kandidátem Hradu a komunistů, potravinářské a zemědělské lobby a premiéra Babiše, než ČSSD. Ostatně sociální demokraté jsou si toho vědomi a říkají, že vědí, že mají pouze tři ministry, potom je tam pan ministr Toman a potom nikdo neví, kdo přijde na ministerstvo zahraničí. Otevřené zdroje, a tady říkám, že bych chtěla to vyvrátit, byla bych ráda, kdyby mi ta informace byla vyvrácena, ale v otevřených zdrojích se mluví o tom, že po krachu rodinné firmy Tomanových Agrotrade, která nakonec po přejmenování za netransparentních okolností skončila u Radovana Krejčíře, zbyly dluhy 600 mil. Kč, které měli uhradit daňoví poplatníci. Nevím, jak s touto informací naložit, budu velmi ráda, když se dozvím, že to není pravda.

Ministr obrany Lubomír Metnar byl Babišovým deníkem Lidových novin označen jako člověk bývalého ministra vnitra Rusnokovy vlády Martina Peciny a prezidentova poradce Martina Nejedlého. To píší Lidové noviny. Z otevřených zdrojů vyplývá, že působil u Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti a zatímco Andrej Babiš vyzval KSČM, aby přehodnotila nominaci Zdeňka Ondráčka kvůli jeho minulosti v Pohotovostním pluku VB, současně jmenuje ministrem člověka, který sloužil u téhož pluku. Zdá se mi, že tam také je něco hodně divného.

Chtěla bych se ještě pozastavit u jedné věci. Když mluvil pan předseda vlády ve svém úvodním projevu, který nebyl úplně podle mé představy představením programu budoucí vlády, těžko nazvat, co to vlastně bylo za projev, ale mně se zdálo, že tam cítím, že vlajkovými loděmi této vlády by měl být boj proti korupci a zároveň otázka zahraničí, tedy naše působení ve strukturách EU, NATO a zejména otázky vztahující se k migraci. Ta migrace je popsána na straně 20 programového prohlášení vlády, kde cituji: Budeme důsledně potírat nelegální migraci, převaděčství a obchod s lidmi. Já jsem si vzpomněla, když jsme přijímali usnesení Poslanecké sněmovny, která se týkala migrace, byla jsem to já, kdo spolu s kolegy z Občanské demokratické strany předložil desetibodový návrh usnesení. Bylo to v říjnu roku 2015, kde byl tento návrh: Poslanecká sněmovna podporuje zásahy proti pašerákům, pašeráckým lodím a vyzývá předsedu vlády a ministra zahraničních věcí, aby využili veškerých možností k získání souhlasu OSN s tímto plánem. Pan předseda vlády nynější, tehdy ministr financí, tento návrh nepodpořil a tento návrh Poslanecká sněmovna nepřijala. Dnes se dočítám, po třech letech, kdy před třemi lety už mohla být jasná pozice české vlády, jak proti těmto nešvarům zasáhnout, tak dnes se dozvídám, že to mají v plánu.

Poslední věc, kterou chci zmínit, se týká korupce. Opírám se o vyjádření paní ministryně Šlechtové - exministryně Šlechtové. Dne 26. června letošního roku sdělila - cituji: Kandidovala jsem za hnutí, které chtělo být protikorupční. Vzhledem k tomu, že právě toto je problém Ministerstva obrany, transparentnost a klientelistické sítě, které sahají hodně vysoko, je v nich zapojena spousta zaměstnanců Ministerstva obrany i politiků, a proto začal můj mediální lynč. To jsou slova paní exministryně Šlechtové. Je jenom potřeba dodat, že ten mediální lynč se spustil v médiích vlastněných předsedou vlády, a nebylo to poprvé a určitě ne naposledy, na to by si měli všichni ti, kteří se dají do jeho služeb, zvykat.

Chtěla bych ale vědět, proč k této věci byla svolána Bezpečnostní rada státu, doufám, že není svolávána jen tak proto, že se někdo špatně vyspal nebo si něco špatně přečetl nebo vlastně neví, co s tou věcí. Jestliže na základě těchto vyjádření exministryně Šlechtové, která mířila na jejího předchůdce ministra Stropnického, byla předsedou vlády svolána Bezpečnostní rada státu, tak se asi něco hodně vážného děje. Pan ministr Metnar, který přebírá teď tuto funkci, říká, že to vyřeší do konce roku a že to, že se věcí zabývá Vojenská policie, nevidí jako žádnou překážku.

Snad na úplný závěr bych chtěla ocitovat jednu věc, která mluví sama za sebe, není potřeba, abych k ní dodávala žádný komentář. Když jsem byla na Cyrilometodějských oslavách v Uherském Hradišti, na Velehradě, v okolí Uherského Hradiště minulý týden, tak jsme tam všichni účastníci dostali takovou brožurku programovou, tam má úvodní slovo předseda vlády Andrej Babiš. V této brožurce sděluje: V Desateru jsou formulovány základní pilíře naší morálky a našeho práva. Díky těmto prastarým pravidlům víme, že nemáme krást a pomlouvat, že se máme chovat k rodičům a bližním s úctou. Musím jenom dodat, že tato slova bych samozřejmě podepsala, ale že pan nastupující předseda vlády, který žádá o důvěru Poslaneckou sněmovnu - Poslanecké sněmovny a opírá se o blahovůli Komunistické strany Čech a Moravy, tak zapomíná dodat, když se vyznává z potřeby odkazu Desatera - zapomíná dodat, že 229 kněží a 101 řeholnic komunisté uvěznili 28 kněží a 2 řeholnice umučili, 1440 kněží a 2750 řeholnic internovali. Tak to je k tomu výkladu Desatera, k tomu, jak máme mít v úctě bližního svého, k tomu, jak nemáme krást, lhát a podvádět.

Já jsem přesvědčena, že z důvodů, o kterých jsem tady mluvila, z věcných i personálních, není možné, abychom degradovali dosavadní míru demokracie v naší zemi do podoby, kdy v čele vlády bude stát trestně stíhaný člověk se všemi těmi okolnostmi, které jsem zde zmínila. Je otázkou vaší - a vím, že to je teď házení hrachu na zeď, nikdo z vás nezmění své přesvědčení, jenom jsem chtěla mluvit k těm, kteří nás poslouchají, aby věděli, pro co vy budete hlasovat, čemu vy dáte svůj souhlas, přestože tohle všechno víte. Nemůžete se vymlouvat, že nic nevíte, že až tady vstanete vy, sociální demokraté a vy poslanci hnutí ANO, a řeknete "dávám důvěru této vládě", tak budete zapsáni na věky v historii s tím, že jste to byli vy, kteří umožnili vznik takovéhle vlády a zapíšete se do té listiny, která bude dnes listinou cti i listinou hanby.

Děkuji za pozornost.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

