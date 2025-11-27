Nerudová (STAN): Aby byl online svět pro děti místem bezpečí, ne rizika

27.11.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ochraně dětí v online prostředí?

Nerudová (STAN): Aby byl online svět pro děti místem bezpečí, ne rizika
Příběh šestnáctiletého Adama je varováním, které nemůžeme ignorovat. Děti dnes tráví online hodiny denně a často hledají podporu tam, kde jim ji technologie nedokážou poskytnout bezpečně.

Mezitím jsou vystavené obsahu, který ovlivňuje jejich nálady, sebevědomí i to, jak vidí svět. Algoritmy určují, co uvidí jako další, a děti se tak mohou během pár minut ocitnout v prostředí, které je děsí, tlačí do extrémů nebo je úplně pohltí. Takhle to dál nejde.

Proto dnes v Evropském parlamentu hlasuji pro to, aby byl online svět pro děti místem bezpečí, ne rizika. A dělám to s vědomím, že každé chráněné dítě znamená jeden příběh, který se nemusí opakovat.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
