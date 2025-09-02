Nerušil (SPD): Kdo kryje Oganesjanův gang?

Uplynulé vlastenecké setkání v Příčovech se neslo jako každý rok v naprosto pohodové atmosféře. Lidé konzervativních a vlasteneckých názorů, kteří se jinak přes rok potkávají zpravidla jen na sociálních sítích, se sešli na jednom místě, aby si spolu vyměnili názory, vyslechli si připravené diskusní panely a celkově si dali pivo, u kterého se přece jenom ledasco lépe vyříká. Na první pohled naprosto nekonfliktní akce, vůči které nelze nic namítat. Ale ne pro každého.
Přestože, že se samotná akce nesla v naprosto nekonfliktním duchu, objevila se skupinka jedinců, napojená na politiky z ODS, která by ráda podobná setkání narušila, rozehnala, nejlépe zakázala. Ano, řeč je tu o skupině sdružené kolem známého recidividisty Oganesjana a jeho pohůnků, Vojtěch Pšenáka a Oldřišky Blujové. Tahle partička si z nějakého důvodu zvolila za svůj cíl narušování jinak poklidných setkání, upozorňujících na asociální politiku současné fialovské vlády. Pověstným se pak stala jejich terorizace petičního stánku před Úřadem vlády, který žádal demisi vlády. Co vlastně tuhle mládež k útokům na lidi, kteří by mohli být povětšinou jejich rodiči či prarodiči vede?
Názory se různí. Někteří mají za to, že se jedná o politickou objednávku ze strany ODS. Členové téhle “úderky” se totiž rádi nechávali vidět ve společnosti řeporyjského starosty Novotného, někteří z nich měli být dokonce na jeho výplatní pásce. Jiní lidé se zase domnívají, že dotyčným jde jen o obyčejný kšeft, kdy cynický recidivista a vůdce party Oganesjan vycítil, že konfrontační obsah bude dobře zpeněžitelný na sociálních sítích. Přece jenom, provokovat vlastence a narušovat jejich setkání si mezi současnými městskými liberály dostatek pozornosti najde.
Motivy téhle partičky jsou ale vedlejší. Skandální je spíše přístup odpovědných orgánů, policií počínaje a samosprávou konče. Jak je možné, že státní úřady jdou na ruku partě recidivistů, které svou činnost zakládá na terorizaci názorových odpůrců? Co je pravdy na velkohubých prohlášeních Pavla Novotného, Mike Oganesjana a Vojtěch Pšenáka, že mají politické “krytí”? Proč policie při zjevných výtržnostech nekoná, ale naopak otáčí hlavu, aby nic neviděla? Je skutečně v dnešní době možné, že tu fialovská vláda toleruje rozvoj pouličních bojůvek, jejichž metody si v ničem nezadají s nechvalně proslulými SA jednotkami, šikanující politickou konkurenci za Výmarské republiky 30. let?
Nová vláda bude mít mnoho úkolů, zcela jistě na první pohled (oprávněně) důležitějších, než nahánění party recividistů. Přesto ale, aktivity Oganesjanova gangu a jejich údajné politické krytí je třeba řádně prošetřit a uspokojivě zodpovědět všechny otázky okolo. Pokud mi k mandátu v nové Poslanecké Sněmovně dají voliči důvěru, pak se osobně zasadím o vznik parlamentní vyšetřovací komise, která okolnosti činnosti téhle skupinky uspokojivě vysvětlí. Tedy nejenom jejich případné politické krytí, ale i okolnosti násilného policejního vyklizení petičního stánku z prostor před Úřadem vlády.
Josef Nerušil
Předseda SPD a Zastupitel. hl. m. Praha
Kandidát hnutí SPD do Sněmovny v Praze (třetí pozice)
