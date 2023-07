Niedermayer (TOP 09): Český autoland v ohrožení

reklama

Český autoland v ohrožení

Bez zajištění kontinuity českého autoprůmyslu lze těžko hledat pro naši ekonomiku jasné zítřky. Sázet přitom do budoucna na výrobu „spalováků“, jejichž život se u nás mnoho lidí snaží prodloužit, by se nám mohlo hodně nevyplatit. Bohužel se zdá, jakoby volání po spalovací budoucnosti dolehlo k vedení VW a tak dle některých informací bude podstatná část spalovacích aktivit koncernu do ČR směřovat.

Současné trendy na trhu s automobily ale hovoří jasně. A žádnou „unijní ideologii“ v tom opravdu nehledejme. Dokumentuje to fakt, že v prvním čtvrtletí tohoto roku byla Tesla Y nejprodávanějším vozem na evropském trhu. Toto může být vyjímka, ale růst podílu BEV bude s klesající cenou elektromobilů posilovat.

Namísto u nás tak častých bojů proti všemu „novému“ bychom se měli rychle začít zajímat o to, jak si z koláče upečeného z nových technologií ukrojit i pro nás co největší kus. Dnes vyprodukujeme zhruba 1,3 – 1,4 milionu aut ročně. Budou-li naše montážní linky produkovat nadále hlavně auta spalovací, nedovedu se představit nic jiného, než že toto číslo bude do budoucna výrazně klesat.

A tak doufám, že se z továren VW v ČR a výzkumných pracovišť nestanou mistři končící technologie. A i další dvě automobilky u nás najdou jasné místo na mapě výroby "čistých" aut.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



