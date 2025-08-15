Niedermayer (TOP 09): Dekarbonizace je často odsouvána na vedlejší kolej

V české veřejné debatě je dekarbonizace často odsouvána na vedlejší kolej. Zaznívá u nás názor, že snižování emisí skleníkových plynů je příliš drahé, zatěžuje obyvatele a poškozuje český průmysl.
Odborné scénáře přitom ukazují, že dopady globálního oteplování včetně sucha, požárů či extrémních teplot mohou už během několika málo let významně oslabit evropskou ekonomiku. Pokud tyto jevy zasáhnou více zemí současně, ztráty budou citelné napříč celou společností – na cenách, pracovních místech, inflaci i bezpečnosti.
Zatímco klimatické škody sílí, přechod na čistší ekonomiku nabízí cestu, jak čelit rizikům a zároveň posílit hospodářství.
Studii, která zjištění centrálních bank popisuje, najdete ZDE.
RNDr. Luděk Niedermayer
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV