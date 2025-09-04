Niedermayer (TOP 09): Dostupné bydlení zajistí především fungující ekonomika

04.09.2025 11:01 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bydlení a přijetí eura.

Niedermayer (TOP 09): Dostupné bydlení zajistí především fungující ekonomika
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Luděk Niedermayer

Jsem rád, že Andrej Babiš chce svými předvolebními sliby o levnějších hypotékách zřejmě opravit jednu z dlouholetých chyb české politiky (na které má s mnoha dalšími své zásluhy) – tedy nepřijetí eura.

To je totiž zjevně jediná realistická cesta k tomu, jak hypotéky skutečně zlevnit:

Dnešní úrok českého 10letého státního dluhopisu, který je referenční sazbou pro delší hypotéky, přesahuje 4,3 %. Slovensko, i při věru katastrofální vládě, platí díky členství v eurozóně jen 3,6 %, třeba Portugalsko 3,3 %. Navíc přijetí eura by snížilo náklady pro firmy a – což je ještě důležitější – i riziko.

Koncept hnutí ANO, který občas zmiňuje prodloužení délky hypoték nad schopnosti jedné generace, není ničím jiným než cestou k uvázání lidí k dlouhodobým vysokým dluhům a s tím souvisejícím rizikům. Navíc, delší splatnost a vyšší riziko pravděpodobně povedou k vyšším, nikoliv nižším úrokům.

Jistě to uvítají banky – marži by pobíraly déle, developeři - budou moct i nadále prodávat byty za astronomické ceny, a současní vlastníci (více) nemovitostí, kterým to zvýší jejich majetek. Ale jinak jde typicky o "řešení", které je "neřešením", ne-li konzervací špatného stavu. Tedy přesně tím, v čem populisté excelují.

Cesta k dostupnějšímu bydlení přitom spočívá hlavně ve zlepšení nabídky (jak nových, tak stávajících nemovitostí), odstranění zbytečných regulatorních nákladů, a třeba právě také v zavedení eura.

Dostupné bydlení navíc zajistí především fungující, konkurenceschopná a rostoucí ekonomika, která zvyšuje příjmy lidí.

A na ni ANO věru žádný recept nemá.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Niedermayer (TOP 09): Dotace neměly být Babišovým firmám vypláceny
Niedermayer (TOP 09): Dekarbonizace je často odsouvána na vedlejší kolej
Niedermayer (TOP 09): Rusko ničí svoji budoucnost a jeho ekonomika se hroutí
„Vždyť je to jenom návrh.“ V TOP 09 brání zákaz aut

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , bydlení , Niedermayer , TOP 09

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli bychom přijmout euro?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

koalice

Spolupráci a ANO vylučujete, ale s Piráty podle všeho ne. Vy je po tom všem považujete za spolehlivé koaliční partnery? A jak řeší naše problémy fakt, že jste se vy politici vlastně rozdělili na dva tábory a nejste mezi sebou schopni nejen shody, ale i třeba kompromisu? Pak to dopadá tak, že jak se ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Síkela (STAN): Modernizujeme přístavy v Papui-Nové Guineji

12:07 Síkela (STAN): Modernizujeme přístavy v Papui-Nové Guineji

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vlastní práci v pozici eurokomisaře.