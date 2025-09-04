Niedermayer (TOP 09): Dostupné bydlení zajistí především fungující ekonomika

Jsem rád, že Andrej Babiš chce svými předvolebními sliby o levnějších hypotékách zřejmě opravit jednu z dlouholetých chyb české politiky (na které má s mnoha dalšími své zásluhy) – tedy nepřijetí eura.
To je totiž zjevně jediná realistická cesta k tomu, jak hypotéky skutečně zlevnit:
Dnešní úrok českého 10letého státního dluhopisu, který je referenční sazbou pro delší hypotéky, přesahuje 4,3 %. Slovensko, i při věru katastrofální vládě, platí díky členství v eurozóně jen 3,6 %, třeba Portugalsko 3,3 %. Navíc přijetí eura by snížilo náklady pro firmy a – což je ještě důležitější – i riziko.
Koncept hnutí ANO, který občas zmiňuje prodloužení délky hypoték nad schopnosti jedné generace, není ničím jiným než cestou k uvázání lidí k dlouhodobým vysokým dluhům a s tím souvisejícím rizikům. Navíc, delší splatnost a vyšší riziko pravděpodobně povedou k vyšším, nikoliv nižším úrokům.
Jistě to uvítají banky – marži by pobíraly déle, developeři - budou moct i nadále prodávat byty za astronomické ceny, a současní vlastníci (více) nemovitostí, kterým to zvýší jejich majetek. Ale jinak jde typicky o "řešení", které je "neřešením", ne-li konzervací špatného stavu. Tedy přesně tím, v čem populisté excelují.
Cesta k dostupnějšímu bydlení přitom spočívá hlavně ve zlepšení nabídky (jak nových, tak stávajících nemovitostí), odstranění zbytečných regulatorních nákladů, a třeba právě také v zavedení eura.
Dostupné bydlení navíc zajistí především fungující, konkurenceschopná a rostoucí ekonomika, která zvyšuje příjmy lidí.
A na ni ANO věru žádný recept nemá.
RNDr. Luděk Niedermayer
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV