Niedermayer (TOP 09): Hranice přípustného vládnutí nejsou dané

Z „vlády vzájemného nevydávání soudům“ se rodí „vláda posunu hranic“. Jasně jsem si to uvědomil, když jsem v noci ve Washingtonu, kde jsem na jednání Mezinárodního měnového fondu, při chvíli nespavosti způsobené časovým posunem, sledoval místní televizi.
Pohled na dnešní Ameriku ukazuje, že i v zemi s dlouhou demokratickou tradicí lze zpochybnit jasně dané principy, rozdělení moci i hranice volebního mandátu. A není snadné se proti tomu bránit.
Pokud by v Česku po volbách vznikla vláda složená z lidí s podobnými postoji, mohlo by dojít k posunu, který si možná zpočátku ani neuvědomíme, ale jeho důsledky by byly pro naši demokracii a právní stát obrovské.
Přesné hranice toho, co je a co není přijatelný způsob vládnutí, nejsou jednoznačně dané. Je třeba vycházet nejen ze zákonů, ale také z odpovědnosti, znalosti, vzájemné úcty a zdravého rozumu. Samozřejmostí by mělo být, že se od nich vítězové voleb příliš nevzdalují.
RNDr. Luděk Niedermayer
