Niedermayer (TOP 09): Ne politická hra o levné body, ale boj o to, jaký život povedou naše děti

Můj kolega v EP, kterého si za jeho pracovitost opravdu vážím (europoslanec za ANO Ondřej Kovařík, pozn. red.), zřejmě chytil nákazu, která působí posun nejen evropské politiky směrem k nebezpečnému populismu. Soudím tak podle jeho výroku o klimatické politice EU: "Vedla se pouze ideologická debata, nebyly zohledněny skutečné podmínky".

Přesný opak je pravdou. Rozhodnutí prakticky všech zemí světa o tom, že je třeba snižovat emise skleníkových plynů, vychází z práce tisícovek vědců. Cíl pro EU přitom za ČR schválil šéf hnutí ANO, za které kolega v EP působí, a naplnil právě tuto dohodu.

Předchozí prognózy vědců, které měli mnozí za příliš pesimistické, se v kontrastu zrychlující změny klimatu dnes ukazují spíše jako velmi mírné. Pokud nechcete jít hlouběji do dat, ukazuje to mimo jiné i počasí kolem nás. Je to logické, neb koncentrace skleníkových plynů v atmosféře neúprosně roste...

Opatření, na kterých se vlády a poslanci dohodli, zjevně bez podpory pana kolegy a jeho spolustraníků, se snaží jen splnit dohodnuté cíle. Nikdy jsem lidi, jako je pan Ondřej neslyšel, aby vysvětlili, co by udělali jinak. Jak by oni akcelerující krizi řešili. Neříkají ani, že nevěří vědcům. Ani kde by emise snížili více, aby je jinde mohli snížit méně. Ale nepřiznají ani, že by zjevně jen "pro klid lidí" dál do atmosféry pouštěli další miliony tun skleníkových plynů, které by urychlily ohřívání planety - je to jen snadná fyzika.

Fakticky jen lacině střílí do těch, co se snaží zachránit možnost kvalitního života pro naše děti a ty, co přijdou po nich.

Štve mě to a je mi z toho smutno. Ondřeje si za jeho práci vážím, ale tohle je fakt za hranou. Tohle nemá být politická hra o levné body, ale je to boj o to, jaký život povedou naše děti.

