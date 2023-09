Niedermayer (TOP 09): Nesouhlasíte, ale řešení nenabízíte. Po nás potopa?

reklama

Zatímco na evropské úrovni hledám (a v silné většině hledáme) co nejkompetentnější a nejefektivnější cesty pro řešení zásadních výzev dneška, jako je i klimatická krize, v České republice je na to často pohlíženo s despektem. Osobní útoky na ty, co hledají fungující řešení, s rostoucí teplotou neklesaji, spíš naopak. A s nimi roste část populace, která těmto hlasům naslouchá.

Stále ale hledám odpovědi na otázku, jakou reakci na zjevný problém zvaný změna klimatu tito "kritizující" navrhují. Viditelné je totiž jen, s čím nesouhlasí. Nebo zde opravdu žijeme v domnění, že se to nějak vyřeší samo? To je totiž fakticky to stejné jako poněkud méně lákavě znějící "po nás potopa".

Co myslíte?

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Každý ekonomický šok přivede naši zemi do situace vysokého rizika krize Niedermayer (TOP 09): Odpovědnost a konání založené na faktech, analýzách a plánu. Moje politika Niedermayer (TOP 09): Ukrajina bojuje za evropské hodnoty. Bojuje za nás Niedermayer (TOP 09): Zdá se, že jedeme dál

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE