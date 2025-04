To, že se Viktor Orbán přihlásí k Marine Le Pen, která byla odsouzena za zneužití prostředků EU za více než 10 let, co byla poslankyní European Parliament, vytváří pozoruhodné asociace.

To, že se V. Orbán přihlásí k Marine Le Pen, která dnes byla odsouzena za zneužití prostředků EU za více než 10 let, co byla poslankyní o mnohem více než jednotky milionů eur, jako v případě jeho francouzské přítelkyně Marine Le Pen. I proto nemá Budapešť, ke škodě své země a jejích občanů, přístup k části peněz Unie.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



