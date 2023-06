Niedermayer (TOP 09): Polská občanská společnost bije na poplach za ochranu demokracie

reklama

V Polsku dnes lidé bijí na poplach proti krokům, kterými chce vládní strana PiS před podzimními volbami eliminovat možnost nástupu vlády opozice. Podle nového polského zákona totiž bude ustanovena mimosoudní komise, která bude mít v pravomoci zakázat lidem výkon veřejné funkce, tedy samozřejmě i těch politických.

Záminkou k vytvoření komise je dle vládní strany PiS „zkoumání vlivu Kremlu“. Většina právníků ho ale považuje, vzhledem k jeho nastavení, za nelegitimní a antidemokratický. Podle hlasů z demokratické Evropy, USA i polské opozice se jedná o nástroj, jak před volbami zdiskreditovat a eliminovat opozičního Donalda Tuska. I proto získal neoficiální název „lex Tusk“.

Něco takového je ve zjevném rozporu s hodnotami EU (nejen proto, že mimosoudní zásah tohoto typu odporuje principu vlády práva) a ukazuje to, jak moc velká je touha po udržení moci některých politiků. Hodnoty, principy či nezávislá média - to nejsou "jen" líbivá slova. Jsou to "věci", na kterých stojí svoboda a demokracie západního světa. Oslabování či zpochybňování těchto principů, navíc ze strany vlády unijní země, je nebezpečné a pro mne osobně neakceptovatelné.

Zákon už je schválen, není jasné, jakou roli hraje příslib prezidenta, že bude potvrzena jeho ústavnost. Není tak vyloučeno, že krátce před volbami bude použit právě na Donalda Tuska, leadera opozice a kandidáta na premiéra. Pokud by se to stalo, byl by to útok na samotnou podstatu demokracie (neb by vládní strana tvrdila, že leader opozice se nakonec stejně nesmí stát premiérem). Bylo by to důkazem toho, že vládnoucí strana PIS je pro udržení své pozice ochotna obětovat i klíčové principy demokracie.

Je dobře, že si to lidé v Polsku uvědomují a občanská společnost se probouzí, snad nebude pozdě. Držím Polákům, kteří oslabení své svobody nechtějí připustit, palce.

