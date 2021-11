Niedermayer (TOP 09): Prostě Babiš. Ale snad naposledy

reklama

Glasgow: Prostě Babiš, snad už naposledy

Panu premiérovi zase někdo něco neřekl. Jako kdysi, když mu neřekli, že dotace pro Čapí hnízdo lze získat, jen pokud bude Agrofert malou firmou. A nebo tehdy, když mu právníci naopak řekli, ať si má vilu v Paříži koupit přes divoké offshore struktury, a když "to praskne", bude to průšvih. Loni v létě mu zase neřekli, že pandemie neskončila (a tisíce lidí to stálo život).

Nyní jde o to, že mu asi neřekli, že když (zcela správně) zvedl ruku pro klimatickou neutralitu našeho kontinentu (2050) a větší ambici u snížení emisí do roku 2030, že to znamená, že se emise budou muset snižovat.

Tváří se, že neví (nebo opravdu neví, což je hrozné), že právě analýzami toho, jak emise snižovat, jak dosáhnout nejlepšího mixu nákladů a výnosů při dohodnutých cílech, jsou popsány stovky stran, ze kterých pak vychází i návrhy.

Takže namísto toho, aby podobně jako další odpovědní lídři světa volal po tom, aby země napříč světem přijaly svou spoluodpovědnost za záchranu světa před vážnou krizí, blábolí.

Jistě, potřebné změny budou vyžadovat nemalé investice, ale rozvoj technologií činí snížení emisí mnohem dostupnější než kdykoliv dříve. Navíc, rozvoj nových řešení a nových výrobků bude impulzem pro růst, který bude kompenzovat omezení produkce výrobků, které nejsou dost efektivní. Což je něco, co se ve světě děje neustále.

Odcházející premiér navíc nechápe, že i když jsou na jedné straně náklady (ale též výnosy) spojené s tím, když "budeme konat", "nekonání" s sebou přinese náklady, které budou velmi vysoké a budou je muset po nás a za nás platit naše děti.

Chudší země (ale i ty bohatší jako ta naše) dostanou navíc podporu od zemí, které jsou bohatší. Vůbec nepochybuji o tom, že dokážeme emise začít rychle snižovat. A že to lze udělat tak, aby se kvalita našeho života zvýšila, nikoliv snížila.

Odpovědný premiér by vysvětloval svým občanům, že to spolu zvládneme a cesta do chudoby a problému není konání, ale nekonání. A měl by plán, jak tuto cestu u nás konečně zahájit. Andrej

Babiš toto neudělal. Možná proto, že "jeho mozek to nebere" (stejně jako protipandemická opatření, která mohla zachránit tisíce životů). Namísto toho, jako již tolikrát, blábolí. A navíc popírá to, co před ne úplně dlouhou dobou za naši zemi rozhodl.

Nevím, zda vědomě či nevědomě vytváří podmínky pro společenský konflikt v naší zemi a také konflikt naší země se zeměmi ostatními. Což je ještě dražší než ta nejdražší opatření na snížení emisí.

Jsem rád, že Andrej Babiš nebude už brzy moci za naši zemi mluvit. Už jí ublížil dost. Obávám se, že vůbec nechápe, jak moc.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



