Niedermayer (TOP 09): Ukrajina bojuje za evropské hodnoty. Bojuje za nás

EU nevznikla na penězích, ale na hodnotách

Na Ukrajině dnes nepřichází tisíce lidí o životy v boji „jen“ o území, ale bojuje se také o hodnoty, na kterých naše západní demokratická společnost stojí: svoboda, solidarita, demokracie, respekt k lidským právům, vládě práva či právu mezinárodnímu. To jsou zároveň hodnoty, které nedemokratické režimy svým občanům odepírají, neb odpor k nim je jedním z jejich definičních znaků a posun k nim by jejich vládci jen těžko „přežili“.

Obrovské oběti při boji Ukrajinců za to, aby se stali "součástí našeho světa" připomíná, jak moc bychom si měli vážit toho, že pro nás jsou samozřejmostí. Nepíše se mi to snadno, ale v této válce je o co bojovat a Ukrajinci bojují i za nás. EU nevznikla na penězích, ale na hodnotách. Její hlavní myšlenkou bylo najít to, co nás spojuje silněji, než to, co nás rozděluje a hlavně rozdělovalo, neb to druhé v minulosti končilo často tragédií. A tím „pojivem" jsou právě základní hodnoty a principy naší Unie.

Lze říci, že se to povedlo, díky čemuž žije velká část našeho kontinentu desetiletí v míru a spolupráci. A to k malé radosti lidí jako je Vladimír Putin, který si nepřeje nic jiného než Evropu slabou a rozhádanou. A moc mě mrzí, že lidí, kteří mu k tomu vědomě či nevědomě i u nás pomáhají, zase tak málo není. Nebuďme proto jedněmi z nich, važme si a kultivujme hodnoty, na kterých EU stojí a podporujme statečný boj Ukrajiny za to, aby třeba již za pár let, mohla považovat tyto hodnoty i za své...

