Niedermayer (TOP 09): Ztratili jsme čas. To není dobré. Ale můžeme to zvládnout

V minulosti posly špatných zpráv často sťali. Dnes jsou obvykle zpochybňováni. Je potřeba, abychom množící se náznaky problémů naší ekonomiky nepodcenili, neb mají reálny základ.

Není to problém posledních pár let. Není to problém té či oné vlády, té či oné firmy. Nevyřeší ho sebegeniálnější ministr, poslanec, ekonom nebo CEO.

Riziko snížíme jen tehdy, když především přijmeme fakt, že svět a ekonomika se hrozně rychle a nezvratně mění. A jen, když společně, včetně politiků, zástupců businessu a také těch, co ovlivňují veřejné mínění, podpoříme okamžité kroky k tomu, abychom začali akcelerující vlak dohánět.

Alternativa, že se nás to netýká, neexistuje. Výroky, že se to "přežene" a přečkáme to tím, že je nejlépe se "držet starých pořádků", jsou lži. A ta zvyšuje riziko, že z hypotézy o "nemocném muži Evropy" se stane "fakt".

Ztratili jsme čas. To není dobré. Ale můžeme to zvládnout.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec

