Novák (ANO): Určitě všichni chápete, že jsme tady na hraně ústavnosti

Děkuju za slovo, paní předsedkyně, a hlavně panu ministrovi děkuju za super úvod, protože víceméně o tomhle chci teď mluvit i já.

V první řadě chci poděkovat všem zhruba pěti poslancům, kteří v rámci těch dvou dnů rozpravy vystoupili k zákonu o elektronických komunikacích a ne k zákonu o právu na digitální služby, kterého se tento bod vlastně vůbec, ale vůbec netýká. To, že jste si tady někteří vyříkali své účty, možná ještě nevyříkali, nevím, uvidíme, ale to také nebylo předmětem toho, o čem jsme se dnes chtěli bavit.

My jsme vlastně do začátku druhého čtení víceméně napříč Sněmovnou spolu komunikovali, byli jsme dohodnuti, řešili jsme navzájem pozměňovací návrhy jak na podvýboru pro ICT, tak na hospodářském výboru. A měli jsme to skutečně vydebatované; co v tom zákoně chceme, jaké jsme schopni udělat si navzájem ústupky a tak dál, napříč jsme se tady domluvili. Potom přišel nějaký zásadní krok, vložení přílepku a ten tady spustil tu vlnu a vlastně i díky tomuto přílepku je mimořádná schůze.

Já jsem měl do dnešního rána statistiku 90 procent ku 10. U zákona o elektronických komunikacích se 90 procent času mluvilo o úplně jiném zákonu. Teď jsem na statistice: 97 procent času se tady věnujeme úplně jinému zákonu, než jaký je předložený. A je to úplně špatně.

A já si dovolím, protože asi je to nutné, takovou malou edukaci, co je předmětem zákona o elektronických komunikacích. Je to stanovení podmínek podnikání a hospodářské soutěže, regulace trhu, ochrana spotřebitele a marketing. A teď vám přečtu, co vlastně upravuje a čemu se věnuje zákon o právu na digitální služby. V první řadě je to právo na digitální služby.

Občané mají právo požadovat, aby jim orgány veřejné moci poskytovaly své služby elektronicky. Právo činit digitální úkony; fyzické a právnické osoby mohou činit digitální úkony vůči orgánům veřejné moci, které jsou povinny tyto úkony přijímat. Další - osvědčení digitálního úkonu, další - využívání údajů; orgány veřejné moci jsou povinny využívat již dostupné údaje a nepožadovat je opakovaně od občanů. A další - elektronická identifikace; zákon podporuje využívání elektronické identifikace při komunikaci s úřady.

Mě trošku přerušil kolega Munzar. Tak jenom doplním. Kolego, je to malá edukace, o tom, co obsahuje a čemu se věnuje zákon o elektronických komunikacích, a proti tomu, čemu se věnuje zákon o digitální ekonomice - abyste mě potom mohl poslouchat dál a věděl, o čem hovořím. Co se týká zákona o právu na digitální služby, pro implementaci těchto práv byl vytvořen katalog služeb veřejné správy, který eviduje digitální služby poskytované orgány veřejné moci. Zákon také zřizuje Digitální informační agenturu, která koordinuje a podporuje digitalizaci veřejné správy.

Tak když jsem vám teď řekl, co ty jednotlivé zákony obsahují a čemu se ty jednotlivé zákony věnují, tak vám musí být jasné, že tam není vůbec, ale vůbec žádný věcný průnik.

A teď vám přečtu část nálezu Ústavního soudu, je to nález číslo 77/06 ze dne 15. 2. 2007. Cituji: Pozměňovací návrh, který mění projednávaný návrh zákona nejen ve formálním, ale i materiálním smyslu, musí skutečně toliko pozměňovat předkládaný návrh zákona. To znamená, musí se týkat téhož předmětu návrhu, jehož základní účel musí mít úzký vztah k základnímu účelu projednávaného návrhu zákona a nesmí extenzivně vybočit z takto omezeného prostoru vyhrazeného pozměňovacím návrhům. Schválení zákona s pozměňovacím návrhem nesplňujícím tyto podmínky, a teď dobře poslouchejte, porušuje principy demokratického právního státu článek 1 odst. 1 Ústavy, a to zejména princip dělby moci, demokratičnosti, legislativního procesu, předvídatelnosti zákona, jeho srozumitelnosti a vnitřní bezrozpornosti.

A dále podle čl. 41 může také docházet k porušování práva vyjádřit se k návrhu zákona. Určitě všichni chápete, že jsme tady na hraně ústavnosti, a že pokud bude tento kontroverzní návrh načten, tak víceméně shazujeme celý zákon o elektronických komunikacích.

A je to velká škoda. A proč k tomu vlastně došlo? Já jsem na začátku říkal, že my jsme se v těch technických věcech, které se týkaly novely zákona o elektronických komunikacích dokázali domluvit. Technicistní věc. Večer před projednáváním druhého čtení se objeví pozměňovací návrh, který mění úplně jiný zákon a ještě zásadně. Co to ukazuje? Ukazuje to opět klasický přístup koalice k opozici. My si to tam vrazíme, nějak si to prohlasujeme, a je nám vlastně úplně jedno, na čem jsme se předtím domluvili. Kdo z koalice přišel za kýmkoliv z opozice, za poslanci, kteří se tomuto zákonu věnují, a řekl - máme tady tohle, chtěli bychom se domluvit jak to udělat, jak to zprocesovat, máte k tomu nějaké připomínky? Nikdo nepřišel a stalo se tady z toho tohle.

Takže já skutečně, kolegové, žádám i na základě toho ústavního nálezu z roku 2007, abyste se, pane ministře Jurečko, abyste se k tomuto nehlásil. A dále zároveň i Piráty, aby se nehlásili k tomu svému pozměňovacímu návrhu, který se týká téže věci.

Kolegové, ještě jednou moc děkuju, děkuju za to, že se budeme držet debaty a budeme se držet novely zákona o elektronických komunikacích a že už to dneska konečně dojedeme do konce, tak abychom se tomu mohli věnovat ve třetím čtení, ale hlavně taky na výborech.

Děkuju.