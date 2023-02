Novák (ANO): Živnostníci se oprávněně obávají, že další vládní kladivo se chystá právě na ně

reklama

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já žádám o zařazení nového bodu, a to bodu pod názvem Situace živnostníků ve státě vedeném pětikoalicí. Chci se na tomto místě bavit o dopadech zvýšených odvodů do sociálního systému a dalšího znevýhodňování podnikajících fyzických osob v České republice. Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 5926 lidí

Tento růst navrhuje ministr práce a sociálních věcí za KDU-ČSL pan Marian Jurečka. Vychází přitom z deset let starého průzkumu, ve kterém vyšlo, že průměrný zaměstnanec platí v součtu o třetinu vyšší daně a odvody než průměrný živnostník. A protože tu máme vládu analytiků a ekonomů, tak si řekli dobře, tak jim to těm živnostníkům prostě o třetinu zvedneme. A když jako vláda narazíme, tak se budeme tvářit, že jsme jen tak debatovali a vysílali signály. Ale vy jste narazili.

Zvláštní je, že nikdo z vládní koalice neřekne, že pokud si živnostníci platí nejnižší možné zálohy důchodového pojištění v dnešní výši 2 944 korun u hlavní činnosti a 1 178 korun u živnosti vedlejší, na tyto minimální zálohy se podle Ministerstva práce a sociálních věcí spoléhá skoro 400 000 živnostníků, tak také odcházejí do penzí s těmi nejnižšími důchody. Je to však jejich rozhodnutí. Ne vaše.

Razantním zvýšením odvodů pro živnostníky sebere tato vláda složená z několika rádoby pravicových, jedné ultralevicové a jednoho podnikatelského projektu zařídí po období covidu, po období inflace a raketového růstu cen jediné: živnosti a živnostníci začnou masivně končit a radši půjdou na úřady práce anebo do státní správy. To by asi bylo to nejlepší, co vy teď očekáváte. Nicméně si neuvědomujete jednu věc. Ve státním rozpočtu by chyběly jejich peníze a oni by stáli na úřadech práce s nataženou dlaní. A tak se více jak 30 let po sametové revoluci díky ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STANu staneme rádoby rozvinutou socialistickou zemí, kde jsou všichni státní zaměstnanci a naše životy řídí strana. Teda pardon, pětistrana.

Vláda našeho státu začala po posledních volbách systematicky ničit životy občanů České republiky a nyní přechází na živnostníky. Ostatně i schůze Poslanecké sněmovny se obsahově zdrcly na snahu vlády občany oloupit za bílého dne s úsměvem a mávátkem v ruce, slibující lepší zítřky.

A pak je tu opozice, která se snaží zuby nehty zachovat ve společnosti nejen lidskou důstojnost a férové podmínky pro podnikání, ale také zachránit úspory našich občanů, ale ty jsou vám, vážené kolegyně a vážení kolegové z pěti slepené koalice, asi úplně jedno. Protože na ty, právě na ty úspory, které jim seberete, na ty se naše nevím, jestli se tomu dá říct vláda. těší. Protože je rozfofruje a rozfofruje je nenávratně.

A jediné, co vám bude tato vláda tvrdit, bude to, že ona za to nemůže, že za to mohou vlády předchozí.

Rád bych v této souvislosti připomenul, že již tady ve Sněmovně leží několik tisků, kterými byste mohli jako vláda našim podnikatelům ulepšit. Jedná se například o návrh na stejnou záruční dobu pro živnostníky jako občany nebo právo na zřízení bankovního účtu pro živnostníky a firmy, kteří mnohdy mají problém si účet založit, protože se bance nelíbí jejich předmět podnikání. K těmto návrhům už se vyjádřila dokonce i vláda a překvapivě ne ve všech případech zamítavě. Ale nedělám si iluze, že by se tím stoosmička v této Sněmovně chtěla zabývat. Vždyť z toho pro ně "nekoukaj žádný prachy"!

Chtěl bych prostě slyšet v tomto bodě spolu s dalšími statisíci živnostníků, jaká pravidla tady budou po nějakou dobu fungovat, jestli mají jistotu ve svém podnikání, jestli je za pochodu někdo neobere, jestli si někdo neřekne, že ti živnostníci mají moc a je potřeba jim ubrat. To chci slyšet. Není čas na signály. Je potřeba říci lidem a živnostníkům vaši pravdu do očí. Tu všichni chtějí slyšet, jak to bude, aby si to stihli zapamatovat, než půjdou příště k volbám! Děkuji za pozornost.

