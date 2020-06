Nový Jičín: Město opravuje další čtyři kotelny

reklama

Radnice za výměnu strojových, měřicích a regulačních zařízení energetického systému zaplatí 17,6 milionu korun. U dvou kotelen část nákladů pokryje dotace z EU. Nové kotle by měly snížit hluk, emise a náklady na provoz tepelného hospodářství.

„Do kotelen se mnoho let neinvestovalo a my se to snažíme napravit. Za 28 milionů korun už byly modernizovány kotelny v ulicích Anenská, Msgr. Šrámka a na krytém bazéně. Vloni započala rekonstrukce kotelny v Bulharské ulici. V tomto roce opravíme další čtyři. Předpokládaná hodnota letošních zakázek se pohybovala kolem 28 milionů korun a nám se je podařilo vysoutěžit s desetimilionovou úsporou,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

V tomto týdnu se začaly měnit kotle, expanzní nádrže, čerpadla a potrubí v kotelně, která dodává teplo a teplou vodu do domu zvláštního určení pro seniory a tělesně postižené občany U Jičínky. Oprava potrvá 8 týdnů a přijde na 2,6 milionu korun. „Přibližně 30 procent uznatelných nákladů bude hradit dotace z EU,“ doplnil Pavel Hurta z odboru rozvoje a investic. Finanční podpora by se měla vztahovat i na právě probíhající rekonstrukci kotelny na zimním stadionu za 1,7 milionu korun. „Ministerstvo školství přislíbilo dotaci ve výši 50 procent z uznatelných nákladů,“ upřesnil Václav Nezval z odboru rozvoje a investic.

Od 8. června se bude modernizovat dvacet let stará kotelna na Vančurově ulici, která zásobuje tepelnou energií 15 bytových domů na sídlišti. A následovat bude kotelna na sídlišti v Loučce. „Je to jedna z největších kotelen ve městě. Je na ni napojeno 40 bytových a nebytových budov. Oprava by měla trvat deset týdnů a bude stát téměř 9 milionů korun,“ uvedl energetik bytového odboru Pavel Puchner.

Město Nový Jičín vlastní 28 kotelen. Jsou provozovány ve spolupráci se společností Veolia Energie ČR, a.s., a dodávají teplo a teplou vodou do 5 400 bytů, do škol, sportovišť, divadla, bývalých domů s pečovatelskou službou a do dalších objektů.

