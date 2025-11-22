Zwyrtek Hamplová: Prostě si rozdělili role a jedou

22.11.2025 14:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k snahám o rozbití jednoty nové vládní koalice

Zwyrtek Hamplová: Prostě si rozdělili role a jedou
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Dala jsem rozhovor pro iportal24 (ZDE), a třeba to bude fajn počtení na víkend. A ten vám příjemný přeji. Blíží se nám zima, tak ať nás hřeje u srdce.

Z textu:

Já netajím, že už jsem šedesátiletá dáma, tedy už jsem v životě něco zažila. Tak mohu říct, že jsem především po volbách viděla šok některých představitelů odcházející vlády z toho, že volby prohráli. Viděla jsem jejich následující paniku i z toho, jak se ANO, SPD a Motoristé strašně rychle domluvili.

Do veřejnoprávních médií nebyl před volbami zván například Jindřich Rajchl, který je v debatách excelentní, což po volbách už všichni vědí, klid Filipa Turka je už také pověstný, a tak se po obou těžce vystartovalo. Andrej Babiš získal zase svůj nadhled a usmívá se přes všechny starosti na svět, což je u lídra nejsilnější strany také velká hodnota.

Prostě si rozdělili role a jedou. A ty kauzy jsou proto, aby se tato nová a viditelně pevná koalice rozbila, to jiný cíl nemá. Vědí, že pan Babiš je se svou stranou příliš silný, a tak se pustili do těch dvou ostatních…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Zdroje:

https://iportal24.cz/featured/postup-prezidenta-je-protiustavni-a-tedy-neomluvitelny-tvrdi-senatorka-jana-zwyrtek-hamplova/

autor: PV

