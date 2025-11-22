Na rozdíl od politických snílků, poltických amatérů, politických škůdců a nepřemýšlejících válečníků jsme si vědomi, že podmínky, za jakých končí každá válka, určuje vítěz, a ne poražení. A poraženými v této válce jsou Ukrajina, Evropská unie, Spojené státy a obecně zločinná politika Drang nach Osten.
Oceňujeme, že americký prezident Donald Trump má odvahu pohlédnou pravdě i realitě do očí a dělat vše pro to, aby nesmyslná válka skončila. Čím dříve, tím lépe. Jediným výsledkem pokračování ukrajinské války totiž nemůže být nic jiného, než další ukrajinské územní ztráty, další devastace ukrajinské infrastruktury a další tisíce mrtvých.
Považujeme za naprostou nezodpovědnost, že mnozí evropští i naši politici navzdory jednoznačné situaci na bojišti dál bubnují do dalšího válčení a vymýšlejí další a další nástrahy a překážky, jak Trumpovu mírovou iniciativu blokovat. Je to nejenom nezodpovědné, ale také nekonečně hloupé.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV