Nový (TOP 09): Kritika státního rozpočtu z lavic ANO je dost pokrytecká

04.09.2025 15:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kritice návrhu státního rozpočtu.

Foto: ČT24
Popisek: Miloš Nový

Kritika státního rozpočtu z lavic ANO je dost pokrytecká.

Když vládli oni v časech hospodářské prosperity nic nereformovali. Poté v době covidu rozvrátili veřejné finance a následně několikrát rozvolnili pravidla rozpočtové odpovědnosti. Plánovaný a skutečný rozpočet se většinou výrazně lišil.

Za to Stanjurův rozpočet? Vždy vychází podle plánu. Připravuje se podle zákona a podle aktuální ekonomické předpovědi. Výbor pro rozpočtové prognózy je z hlediska příjmů označil za realistický.

A to je podstatné.

Ing. et Ing. Miloš Nový

  • TOP 09
  • poslanec
