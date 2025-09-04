Nový (TOP 09): Kritika státního rozpočtu z lavic ANO je dost pokrytecká

Kritika státního rozpočtu z lavic ANO je dost pokrytecká.
Když vládli oni v časech hospodářské prosperity nic nereformovali. Poté v době covidu rozvrátili veřejné finance a následně několikrát rozvolnili pravidla rozpočtové odpovědnosti. Plánovaný a skutečný rozpočet se většinou výrazně lišil.
Za to Stanjurův rozpočet? Vždy vychází podle plánu. Připravuje se podle zákona a podle aktuální ekonomické předpovědi. Výbor pro rozpočtové prognózy je z hlediska příjmů označil za realistický.
A to je podstatné.
autor: PV