Klempíř (Motoristé): Kulturu považujeme za národní poklad

Petice proti Motoristům na Ministerstvu kultury České republiky obíhá internet. Vztahuji ji na sebe. Je to o mých schopnostech vést úřad a o mé energii či odhodlání zajistit jeho hladký chod a rozvoj. Je to o mém plánu postarat se o zásadní resort, který mě provází celým mým životem.
Vždyť přece zatím nemůžete vědět, jaký rozpočet chci prosadit pro MK, nejspíš nemáte tušení, kolik prostředků chci dát na podporu živé kultury, jak plánuji financovat divadla a umělce, jaké budou pobídky pro zahraniční štáby, jaké chystám příležitosti pro naši megabarevnou mozaiku kulturního světa, jak mám namyšleno financování veřejnoprávních médií, zahraniční stáže atd., atd.
Když budete protestovat, nadávat a křičet v případech, kdy něco zkazím nebo popletu, pak hlasitě kritizujte a žádejte o nápravu, však doposud se nic z toho nestalo.
Zatím vás prosím alespoň o vyčkání na připravované programové prohlášeni vlády, pro které jsme "kulturu" pečlivě vytvářeli, a věřte, že to máme skvěle zpracováno. Protože považujeme naši kulturu za národní poklad.
Od roku 2000, tedy již celé čtvrtstoletí, je kultura s výjimkou památkové péče v samostatné působnosti obcí a krajů. Je tedy zcela klíčové, aby státní politika v oblasti kultury dokázala provázat aktivity ministerstva kultury jako vrcholného orgánu veřejné správy s aktivitami samospráv, prohlubovala jejich vzájemnou spolupráci a byla pro ně v tomto směru inspirací.
Vždyť systematická finanční podpora kultury musí být vnímána jako klíčový prvek pro udržení českého kulturního dědictví, pro rozvoj společnosti, tolik nezbytné kreativity a posílení společenské soudržnosti.
Jenom za předpokladu systematického posilování finančních prostředků v oblasti po dlouhá léta finančně poddimenzované oblasti kultury bude možné efektivně plánovat a následně i dlouhodobě vytvářet a realizovat kreativní a inovativní projekty.
Tak ať se bouří trdelník, ale vy, prosím, zkuste počkat na mou nabídku.
Díky vřele za pozornost kritikům i podporovatelům.
