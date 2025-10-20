Sterzik (Stačilo!): Pěkně nám to začíná

Zatímco u nás média poměrem článků 50:1 řešila Filipa Turka a neřešila zpackaný návrh státního rozpočtu, stalo se toho u nás i ve světě mnohem víc a tak si to dneska připomeneme, protože to bude důležité. Začneme ale tím návrhem rozpočtu, který řeší už i prezident a dokonce ani Miroslav Kalousek nešetří kritikou Petra Fialy.
O co jde… vláda sice předložila dosluhující sněmovně rozpočet, ale jaksi neschválila rozpočet státního fondu pro dopravní infrastrukturu a nepředložila ho spolu se státním rozpočtem. Tam chybí oněch čtyřicet miliard na silnice. Vzhledem k tomu, že vláda vznikne nejspíš až někdy v prosinci a Sněmovna se ustaví na začátku listopadu, není na schválení rozpočtu moc času a zvonku to vyzerá, že Fiala a jeho spřátelené Deníky N se prostě chtějí nové vládě posmívat za rozpočtové provizorium.
Petr Fiala už se nechal slyšet, že Babiš ŽADONÍ, ale on mu nevyhoví, protože jeden rozpočet už do Sněmovny poslal a další posílat nehodlá a nehodlá už nic řešit, i když nová Sněmovna tento starý návrh projednávat nemůže. Bylo zvykem, že vláda po volbách poslala rozpočet nové Sněmovně ještě jednou, ale to ještě mééédia nestála tak pevně na té správné straně. Je to taková pěkná tečka za Zbyňkem Stanjurou, který ještě spolu s režimními intervjuky potřebuje hnutí ANO nařknout, že není připraveno na vládnutí.
Zaslechl jsem také nejnovější obvinění Andreje Babiše ze lži a to od nejlepšího ministra zdravotnictví všech dob, Válka. Prý není pravda, že zdravotním pojišťovnám chybí dvacet čtyři miliard, chybí „jen“ patnáct! Už jsem psal, že nejhorší na tom je, že se vysokým úředníkům rozvázaly jazyky až po volbách. Do té doby všichni drželi bobříka mlčení.
Pirátům se zase nelíbí, že přišli zkrátka při obsazování pozic ve Sněmovně. Hnutí ANO jim prostě žádné posty nenabídlo. Nová opozice bude mít přesně stejné množství funkcí, kolik jich měla současná opozice v předchozím volebním období, ale Richterovou už prostě nikdo k ničemu pustit nechce a samozřejmě se s nimi také nikdo z bývalých vládních kamarádů nechce dělit. Prý budou Piráti psát dopis prezidentovi, aby to nějak zařídil… koneckonců, uměl si zařídit apanáž pro svou Evu, třeba zařídí i nějaké funkce i pro Olinu.
Do toho úplně zapadlo další soudní projednávání Dozimetru, ze kterého vyplynulo, že je v tom namočený v podstatě celý demoblok.
Ve Francii začala nová vláda dvěma hlasováními o nedůvěře, která ustála. Za cenu ústupků v rozpočtových škrtech. Tohle byla kdysi doména Itálie, tam se vlády střídaly jak na běžícím pásu, že vlastně vůbec nemělo cenu řešit, jak se jmenuje italský premiér, ale teď štafetu přebrala Francie. Dost možná je to zákonitost… Francie je v takových problémech, že dost pravděpodobně bude muset požádat Mezinárodní měnový fond o pomoc. Budou muset ochutnat tu medicínu, kterou ještě nedávno měli vyhrazenou pro země Třetího světa.
Mimochodem… po Velké Británii je Francie už druhá jaderná mocnost, která je na hranici chaosu. Samozřejmě to vůbec nesouvisí s masovou migrací ani s ničím podobným…
Stejně tak s masovou migrací nesouvisejí problémy Belgie, kde museli do Bruselu nasadit armádu. I v té hezké evropské čtvrti se totiž začíná střílet a obchod s kokainem tam jen kvete. Takové nasazení armády samozřejmě není jen tak, takže teď belgická vláda oznamuje různé rozpočtové škrty, hodlá také zvedat hranici pro odchod do důchodu, liberalizovat pracovní trh a podobně. A tak kromě obchodníků s drogami vyšli do ulic i demonstranti… Že vám o tom Česká televize nic neřekla? To je divné, vždyť oni vždycky informují tak pravdivě a objektivně…
A to nejlepší na konec… Donald Trump se nechal slyšet, že se Ukrajina cítí na další ofenzívu a USA jí dodají zbraně. K tomu se už několik týdnů mluví o raketách Tomahawk, které by Spojené státy mohly Ukrajině dodat… Samozřejmě, jen pro útoky na vojenské cíle, to dá rozum, nočeho se nemusíte bát. Já vím, že Donald toho hodně namluví a realita pak bývá úplně jiná, protože to je jeho strategie, ale není mi z toho dvakrát dobře. Jaderné hlavice do Tomahawků sice už prý neexistují a reálně mohou USA dodat tak padesát kusů těchto raket, ale ruská reakce byla poměrně hlasitá a také poměrně striktní. Budou to považovat za vstup USA do války a oznámili, že zase své rakety dodají na Kubu a do Venezuely…
Do Ruska přiletělo několik velkokapacitních čínských letadel a není vyloučeno, že zásilku už vybalují někde u Madura.
Přesto chci zatím ještě věřit, že Donald Trump chce být mírotvůrce. Všude jinde se mu zatím celkem daří, i když to vypadá úplně jinak, než by si všichni aktéři přáli. Dokonce i v případě Izraele Doník mluví o dvoustátním řešení, které doteď odmítali jak Izraelci tak Palestinci, protože obě strany chtějí vyhrát, nikoliv kompromis. Doufám proto, že všechna ta eskalační vyjádření jsou jen přípravou pozic pro další jednání, která zřejmě někde potichu probíhají, protože přes všechny silácké řeči, objem vojenské pomoci Ukrajině od léta nevzrostl, ale značně poklesl. Navíc, Trump teď ohlásil, že se s Putinem sejdou v Budapešti…
Nejlépe to podle mě vyjádřil Ivo Budil. Doufali jsme, že volby budou pro liberály Stalingrad, ale místo toho byly takovou bitvou na řece Marně po které nás ještě bude čekat dlouhá zákopová válka. Toto byly asi první volby, po kterých vlastně nikdo neměl důvod k radosti.
autor: PV