Nový (TOP 09): Opozice bude jako obvykle střílet mimo terč

Je mi jasné, že při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2025 bude opozice jako obvykle střílet mimo terč. Zcela určitě se objeví kritika, že vláda hodlá prostřednictvím hospodaření státních fondů uměle snižovat deficit státního rozpočtu.

Proč tato kritika nebude namístě?

Hospodaření státu se totiž posuzuje podle stavu veřejných financí, kam kromě státního rozpočtu ještě spadají finance právě uvedených státních fondů (např. Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí, Státní fond kultury, Státní zemědělský intervenční fond a jiné), dále hospodaření měst, obcí a krajů, finance zdravotních pojišťoven atd. Kdybychom chování státu známkovali jen podle státního rozpočtu, pak by to měl ministr financí velmi jednoduché. Letos by například změnou RUD (po schválení sněmovnou) osekal výdaje měst, obcí a krajů o 252 mld. Kč a tyto by převedl do státního rozpočtu. Státní rozpočet by byl vyrovnaný a ministra bychom jej všude chválili, jaký je to hospodář.

Shrnuto: Ekonomy musí zajímat především veřejné finance. O státní rozpočet se povede bitva ve sněmovně, ale to už je záležitost více méně politického marketingu.

Ing. et Ing. Miloš Nový TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky