Nytra (ODS): Novela stavebního zákona je předpokladem pro důležitý rozvoj výstavby v naší zemi

„Na dnešní 11. schůzi Senátu je na programu například stavební zákon, jednotné enviromentální stanovisko, novela zákona o zadávání veřejných zakázek nebo novela zákona o ochraně veřejného zdraví,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

„Za náš klub mohu říci, že v postoupeném znění podpoříme jak novelu stavebního zákona, tak návrh zákona o jednotném enviromentálním stanovisku. Ve druhé části dnešního jednání budeme projednávat zákon o zadávání veřejných zakázek, respektive jeho novelu. V tomto případě je většina našich senátorů připravena podpořit navržené navýšení limitu o zakázky, které si může zadavatel upravovat sám podle svých pravidel. Včera jsme o tom na senátorském klubu dlouze debatovali. Zaznívaly argumenty, že jsou tyto zakázky zadávány bez kontroly. My nejsme přesvědčeni, že by tomu tak bylo, protože pokud se podíváme do veřejného sektoru, tak každá obec, město nebo kraj má zadávání veřejných zakázek pod kontrolou. Druhou částí dnešního jednání budeme projednávat návrh pana senátora Wagenknechta začlenit do tohoto zákona ustanovení, která jsou dnes ve střetu zájmu. Někteří naši senátoři jsou připraveni to podpořit,“ říká Zdeněk Nytra.

„Ve třetí části, kde očekávám větší diskuzi, projednáme novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Změna, kterou navrhuje ústavně-právní výbor, spočívá v převedení kompetencí týkajících se hluku z venkovních produkcí obcí na hygienickou stanici. Problém je v tom, že krajské hygienické stanice nejsou na toto absolutně připravené. Novela navíc vstupuje v platnost 15 dnů po přijetí této novely do sbírky zákonů a troufáme si tvrdit, že by to udělalo spíše zmatky, než že by to něčemu pomohlo, to znamená, že většinově tento návrh určitě nepodpoříme,“ dodává Zdeněk Nytra.

