ODS: Společně nastartujeme Prahu

03.03.2018 10:49

ODS odstartovala kampaň pro podzimní komunální volby v Praze. Členové ODS se budou potkávat v ulicích a diskutovat na sociálních sítích s Pražany o tom, co je pálí, co by chtěli změnit nebo zlepšit. Řešení nejpalčivějších problémů promítne do svého Silného programu pro fungující Prahu.