Okamura: Dlouhodobě se snažíme o změny v sociálním systému, který by měl být motivační

Vážené dámy a pánové, jak je všeobecně známo, já a moji kolegové z SPD dlouhodobě kritizujeme plošné podpory a podpory lidem, kteří by mohli pracovat, ale nepracují. Dlouhodobě se snažíme o změny v sociálním systému, který by měl být motivační. Na druhou stranu jedním dechem dodávám, že je třeba, aby stát, kraje a obce zajistily dostupné bydlení pro naše slušné a řádné občany a také aby lidé dostávali takové mzdy, jaké si zaslouží. Vyvolat mimořádnou schůzi kvůli tomu, že vláda připravuje změny v dávkách na bydlení, je z tohoto pohledu ne příliš šťastná situace. Jednak tyto změny Ministerstvo práce a sociálních věcí definitivně nepředstavilo, ale nepochybně je ještě v parlamentních výborech představí a budou se tam diskutovat a nepochybně budou mít poslanci připomínky a budou žádat změny. To je v pořádku. Následně v nějakém paragrafovaném znění tyto návrhy budeme projednávat všichni a opět je budeme diskutovat, případně pozměňovat. Souhlasím s tím, že je špatně nastavený systém. Pokud tady firmy s miliardovými obraty dávají zaměstnancům 15 až 20 000 čistého, pak je tu něco špatně, protože tím, že těmto lidem stát přispívá na bydlení, v podstatě nepřímo stát dotuje tyto miliardáře z řad majitelů firem tím, že financuje jejich zaměstnance. Ideální stav proto z našeho pohledu je, že ten, kdo pracuje, nepotřebuje žádné dávky, protože má důstojnou dostačující mzdu a těm, co pracovat nemohou, nemohoucím nebo starým lidem, těm musí stát dát jeden přiměřený důstojný důchod, který postačí jak na obživu, tak na bydlení.

Další problém je se stěhováním lidí do velkých měst. To samozřejmě bydlení prodražuje, zatímco na vesnicích jsou tisíce bytů a domů prázdné, nevyužité a neprodejné. Lék na to je jediný. Musíme znovu budovat infrastrukturu v regionech, vrátit do nich obchody, lékaře, hospody, zajistit levnou a častou dopravu. A také musíme pomáhat lidem nejen se startovacím bydlením, ale také s prací. To znamená neházet lidem byrokratické klacky pod nohy a nesdírat je z kůže nesmyslnými daněmi a formuláři.

Sociální bydlení je téma, které je třeba skutečně poctivě odpracovat. A já vás vyzývám, abychom konkrétně pracovali na dobrém řešení.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

autor: PV