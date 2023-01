Okamura (SPD): Brusel chce vytvořit jednu Euroříši. Musíme z EU vystoupit

reklama

Brusel chce definitivně zničit nezávislost národních států a vytvořit jednu Euroříši. Musíme z EU vystoupit, nebo nás zničí. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se vyslovila pro zrušení jednomyslného rozhodování sedmadvacítky členských zemí v některých otázkách, stejně jako pro společnou unijní obranu a zdravotnictví. Pokud to bude nutné, EU by měla změnit své ustavující smlouvy, dodala. Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že je revizi smluv nakloněn. To znamená, že Česká republika může být přehlasována a může jí být vnuceno něco, co nechce. ČR například nechtěla kvóty na migranty. Hnutí SPD odmítá tento další krok k evropskému superstátu! To ale není zdaleka vše, co proti nám EU chystá!

Celé to mělo vzniknout na základě údajných podnětů od občanů na základě konference o budoucnosti Evropy. Vy víte, že by tu nějaká debata existovala? Vás se někdo ptal? Celé to má jen zamlžit jen nedemokratickou podstatu Evropské unie…

„Vždy jsem hájila názor, že jednomyslnost v některých klíčových otázkách nedává smysl, pokud chceme být rychlejší,“ prohlásila von der Leyenová, jejíž komise již před časem začala hovořit o většinovém rozhodování například ve věcech zahraniční politiky. Dodala, že pokud bude potřeba změnit smlouvy, podpoří to.

Francouzský prezident Macron to rovněž podpořil. „Je evidentní, že bude potřeba reformovat naše texty,“ prohlásil dnes Macron.

Evropský parlament před časem také schválil návrh reformy voleb do Evropského parlamentu, jejímž cílem je sjednotit způsob výběru europoslanců v jednotlivých členských státech a zavést jeden celoevropský volební obvod. Posílily by se tak celoevropské strany a upozadily strany na národních úrovních. Smyslem této iniciativy je nastolit jednotná volební pravidla ve členských státech a určit jednotné datum konání evropských voleb. Občané unijních států by pak mohli volit v kterémkoliv členském státě, a to i korespondenčně. Na kandidátních listinách by také, dle rezoluce Evropského parlamentu, museli být na základě genderové ideologie rovným způsobem zastoupeni muži a ženy. Návrh nyní bude posuzovat Rada EU, což je orgán reprezentující vlády členských zemí.

Pro hnutí SPD jde o naprosto nepřijatelnou iniciativu a o další snahu připravit postupně členské státy EU, zejména ty menší, o vlastní národní reprezentaci v Evropském parlamentu a o právo rozhodovat o záležitostech svých státních zájmů. Je to další krok k federalizaci Evropské unie, což by ve svých důsledcích fakticky znamenalo konec zbytků suverenity a samostatnosti České republiky. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zákon o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU, což nám ale současná pětikoalice odmítá zařadit na program schůze, abychom ho mohli projednat a schválit.

Musíme z EU vystoupit, nebo nás zničí!

