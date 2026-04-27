Okamura (SPD): Brusel chystá „zelený bič“, který nejvíce dopadne na ty nejchudší

Brusel chystá „zelený bič“, který nejvíce dopadne na ty nejchudší. Odmítneme nové emisní povolenky a zelené šílenství Bruselu. Nová analýza PAQ Research a Centra veřejných financí ukazuje, co nás čeká, pokud cena nově zaváděné emisní povolenky ETS 2 zůstane na stropu 55 eur. Průměrná domácnost sice zaplatí o 477 korun měsíčně navíc, ale jelikož jde o průměr, tak by to na řadu domácností dopadlo mnohem brutálněji. Naše nová vláda s účastí SPD se proto zavázala, že nové unijní povolenky ETS 2 implementovat nebude!
„Při bližším pohledu je zřejmé, že dopady nového systému budou výrazně nerovnoměrné a ´průměr´ spíše zakrývá hluboké rozdíly mezi domácnostmi. Na jedné straně stojí téměř polovina domácností, které pocítí jen velmi mírný nárůst nákladů do 250 korun měsíčně, protože už dnes využívají dálkové teplo, elektřinu nebo mají své bydlení energeticky úspornější. Zcela jiná situace ale čeká domácnosti závislé na fosilních palivech, zejména na uhlí. Těch je sice relativně málo, ale dopad na ně je výrazný – jejich měsíční náklady mohou vzrůst zhruba o tisíc korun, pokud nezmění způsob vytápění nebo nezateplí své bydlení. Celkově se přitom počítá s tím, že ceny uhlí vzrostou zhruba o 30 %, zemního plynu o 15 %, nafty o 12 % a benzínu o přibližně 11 %,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda.
„Největším paradoxem tohoto ´výchovného´ systému je jeho sociální nespravedlnost. Zatímco pro nejbohatší desetinu Čechů představují nové náklady jen zanedbatelných 0,5 % jejich příjmů, pro ty nejchudší je to citelných 1,6 % – tedy trojnásobný relativní náraz,“ dodal Kovanda.
„Zatímco my si v Evropě dobrovolně zdražujeme životní úroveň a průmyslovou výrobu, zbytek světa se dívá. EU se na světových emisích podílí jen zlomkem a tento podíl stále klesá. Pokud Čína, Indie nebo USA nebudou hrát stejnou hru se stejným nasazením, riskujeme, že se z Evropy stane sice ´klimaticky čistý´, ale ekonomicky vyčerpaný skanzen s drahými energiemi,“ varuje Kovanda.
Jsem rád, že jsme se v Programovém prohlášení nové vlády s účastí SPD dohodli, že se vymezíme proti emisním povolenkám první i druhé generace. V případě ETS1 budeme iniciovat na evropské úrovni přehodnocení celého systému, který musí být pro průmysl předvídatelný.
V případě emisních povolenek pro domácnosti a dopravu ETS2 jsme připraveni neimplementovat tento systém do české legislativy a zabránit vysoce negativním sociálním dopadům do společnosti.
Tomio Okamura
