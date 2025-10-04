Okamura (SPD): Čechům vadí podpora cizinců na úkor vlastních občanů

Často chodím mezi lidi a musím říct, že Čechům ve městech i na vesnicích vadí Ukrajinci. Lidi se to bojí říct. Nejde o pomoc uprchlíkům, vadí jim podpora cizinců na úkor vlastních občanů. Ale není to o tom, že by Češi byli zlí vůči jinému národu. Vadí jim vládní podpora na úkor českých občanů, kterou vidí ve školách, zdravotnických zařízeních a podobně. Zajeďte se podívat na Tachovsko, na Plzeňsko. Tam dělají večer hrozný bordel, ruší noční klid a vláda to neřeší. A jaký na to máte názor Vy? Napište mi do komentářů.
Tomio Okamura
autor: PV