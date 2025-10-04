Okamura (SPD): Čechům vadí podpora cizinců na úkor vlastních občanů

04.10.2025 18:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k postoji Čechů k Ukrajincům.

Okamura (SPD): Čechům vadí podpora cizinců na úkor vlastních občanů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomio Okamura

Často chodím mezi lidi a musím říct, že Čechům ve městech i na vesnicích vadí Ukrajinci. Lidi se to bojí říct. Nejde o pomoc uprchlíkům, vadí jim podpora cizinců na úkor vlastních občanů.  Ale není to o tom, že by Češi byli zlí vůči jinému národu. Vadí jim vládní podpora na úkor českých občanů, kterou vidí ve školách, zdravotnických zařízeních a podobně. Zajeďte se podívat na Tachovsko, na Plzeňsko. Tam dělají večer hrozný bordel, ruší noční klid a vláda to neřeší. A jaký na to máte názor Vy? Napište mi do komentářů.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
autor: PV

