Okamura (SPD): Český národ vymírá

Český národ vymírá. Loni se v Česku narodilo zhruba 77,6 tisíc dětí, což je nejméně v historii statistického zjišťování sahající do roku 1785. ?Porodnost v zemi klesá čtvrtým rokem po sobě. Již pracujeme na výrazné podpoře rodin s dětmi! Počet obyvatel v minulém roce přesto vzrostl o zhruba 6300 na bezmála 10,916 milionu, přírůstek nicméně zajistila jen zahraniční migrace. Oznámil to v úterý Český statistický úřad.
Nová vláda ANO, SPD a Motoristů chce, aby Česká republika byla zemí, kde se vyplatí poctivě pracovat, kde mladí lidé mohou plánovat budoucnost, zakládat rodiny a mít dostupné bydlení, kde senioři žijí důstojně a kde každý občan má přístup ke kvalitním veřejným službám.
Chceme vytvořit stabilní důchodový systém, který bude udržitelný i pro naše děti a vnuky. Proto se soustředíme na podporu jeho zdrojů. S ohledem na bezprecedentní pokles porodnosti, jehož příčiny spočívají mimo jiné v ekonomické nejistotě, nedostupnosti bydlení a daňovém znevýhodnění ekonomicky aktivních rodin s dětmi, přijmeme opatření, která umožní každé rodině mít takový počet dětí, jaký si přeje, aniž by tím došlo ke ztrátě její životní úrovně. Děti jsou nenahraditelnou investicí pro budoucnost i ekonomiku státu.
Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč a umožníme jeho flexibilní čerpání. Rodičům dětí do 3 let nabídneme možnost volby mezi klasickou rodičovskou dovolenou a „rodičovským režimem“.
Obnovíme přídavky na děti podle aktuální situace rodin. Obnovíme školkovné a slevu na dani pro pečujícího rodiče.
Rodinám s nízkými příjmy zajistíme zlevněné stravné pro děti v mateřských a základních školách. Prostřednictvím zřizovatelů finančně podpoříme kroužky, družiny a volnočasové aktivity dětí během školního roku i o prázdninách tak, aby se jich mohly zúčastnit i děti z nízkopříjmových rodin. Podpoříme rodinné vstupné u kulturních, sportovních a vzdělávacích zařízení a akcí jako možnou podmínku poskytnutí dotací a grantů.
Při přípravě demografických opatření budeme upřednostňovat manželství jako nejstabilnější prostředí pro výchovu dětí.
Podpoříme mladé rodiny státní zvýhodněnou půjčkou na akontaci při pořizování prvního bydlení a obnovíme bonus za každé narozené dítě. V návaznosti na zrychlení výstavby a aktuální výši úrokové sazby hypoték zajistíme státní podporu na úroky z hypotéky při pořízení prvního bytu pro mladé rodiny pečující o dítě do 6 let a pro klíčové profese.
Rodinám vrátíme školkovné i původní podobu slevy na druhého z manželů a pracujícím studentům vrátíme daňovou slevu. Zavedeme citelnou daňovou slevu za 4. a další dítě.
Nová vláda s účastí SPD také přišla s návrhem nového stavebního zákona, který již prošel prvním čtením ve Sněmovně. Jeho hlavním cílem je zásadně urychlit bytovou výstavbu a rozšířit nabídku cenově dostupného bydlení. Naším cílem je výstavba minimálně 50 tisíc bytů ročně, a to zejména prostřednictvím podpory obecního, nájemního a družstevního bydlení.
Meziročně ubylo narozených dětí a sňatků, zatímco úmrtí a rozvodů mírně přibylo. Minulý rok zemřelo v Česku o 35,7 tisíce lidí víc, než se narodilo. Převaha zemřelých nad narozenými byla podle statistiků největší od roku 1919. Za minulý rok přišlo na svět na 77,6 tisíc dětí, meziročně o 6700 méně. „Bylo to vůbec nejméně v historii statistického zjišťování,“ konstatoval Český statistický úřad.
Mimo manželství se narodilo 46,8 procenta dětí, mírně méně než o rok dříve. V absolutním počtu nejvíc dětí porodily ženy ve věku 30 až 32 let. Do manželství vstoupilo loni kolem 42,5 tisíc párů, o 1900 méně než o rok dříve a nejméně od konce první světové války. „Bylo tak překonáno dosavadní minimum 43,5 tisíc z roku 2013,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu. Tři ze čtyř snoubenců uzavřeli sňatek poprvé.
Rozvodem skončilo minulý rok zhruba 21,2 tisíc manželství, meziročně o 400 více. Čtvrtina rozvodů byla po pěti až devíti letech od sňatku, nejvíce jich bylo po šesti letech manželství. Mezi rozvedenými převažovali lidé ve věku 45 až 49 let. Aspoň jedno společné nezletilé dítě mělo 59 procent rozvedených párů, rozvody se tak dotkly minimálně 20,3 tisíc dětí, uvedl Český statistický úřad. ,
Tomio Okamura
