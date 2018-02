Okamura (SPD): Cestovní kanceláře dostaly pod tlak pojišťoven

Vážené dámy a pánové,

dovolte mi vyjádřit se k navrhované novele zákona 159 o cestovním ruchu. My samozřejmě vnímáme zavedení dozajišťovacího garančního fondu jako překážku v podnikání cestovních kanceláří vynucenou pojišťovnami, které by bez dozajišťovacího garančního fondu či garance státu hradit případné nadlimitní škody přestaly daný pojistný produkt nabízet a dostali jsme se bohužel do situace, že cestovní kanceláře by nemohly provozovat svou činnost. Z tohoto pohledu, abych nebyl tady nařčen jako minule, že prý jsem nehlásil střet zájmů, tak já střet zájmů nemám v osobním podnikání, protože já nemám cestovní kancelář. Já jsem pouze jednatelem v cestovní agentuře. Takže to bych chtěl jenom upřesnit pro ty, kteří se nevyznají odborně v tom tématu, a říkali, že mám jakýsi střet zájmů. Já sám v tom vůbec nepodnikám, ani pojištění pro úpadku čím pádem jako cestovní agentura mít nemusíme. Takže to bych jenom chtěl upřesnit. Případný, jestli je považován za střet zájmů to, že jsem ve vedení asociace české cestovní kanceláře agentura, tak to tady poctivě hlásím. Ale osobní podnikání vůbec v tomto pohledu nemám v této oblasti. To jenom na dokreslení, abych reagoval na debatu z minula.

Je to tedy problém, že se cestovní kanceláře dostaly pod tlak pojišťoven a to přesto, že stávající znění zákona ukládá jednoznačnou povinnost cestovním kancelářím mít sjednaný pojistný limit v dostatečné výši. Tudíž k tzv. podpojištění by mohlo dojít jen v případě podvodného jednání a porušení zákona, přičemž i to podvodné jednání je už za stávajících podmínek velmi ztíženo, jelikož pojišťovny dostávají dle stávajících pravidel každý měsíc výkaz činnosti cestovních kanceláří a mohou činnost a vývoj tržeb jednoduše sami vyhodnocovat.

Na základě stávající situace tedy nezbývá než souhlasit s výsledkem jednání garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který na své schůzi dne 31. ledna tuto novelu zákona projednal a jednomyslně přijal pozměňovací návrh pro druhé čtení, kdy je tedy pravda, bylo plněno to, co jsme si řekli s paní ministryní, že se domluvíme a předložíme tedy po dohodě kompromisní pozměňovací návrh. K tomu došlo, takže v tomto ohledu musím pochopitelně poděkovat paní ministryni za hnutí ANO, že se postavila k tomu problému dle dohody a čelem a to si myslím, že je dobře, že se tady dokážeme dohodnout i skrz politické spektrum.

Ten pozměňovací návrh na základě jednání zohledňuje dlouhodobý požadavek asociací cestovních kanceláří a agentur na snížení ročního příspěvku do garančního fondu z navrhovaných 0,25 % na nejvýše 0,1 % z ročních tržeb za zájezdy. Sazba ve výši 0,1 % je kompromisní variantou na základě dohody mezi ministerstvem a profesními organizacemi. Když se ještě vrátím na začátek, tak bych jenom chtěl říci, že Česká republika bude vedle Polska jedinou zemí v Evropské unii, která dozajišťovací garanční fond zavádí, a to aniž by tak přikazovala evropská směrnice.

Tedy musím říci, že bohužel to došlo tak daleko, že lobbing pojišťoven je v tomto ohledu prostě silnější než v drtivé většině zemí Evropské unie. A to je určitě stav, na který je potřeba poukázat, a já to tady znovu zdůrazňuji, protože si myslím, že všechno musí mít svoje hranice hlavně ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie, protože tady dochází k určitému vychýlení vztahu, a to není určitě dobře.

Co se týče toho, co je nutné dopracovat. Myslím si, že i v tomto ohledu je tady dohoda s paní ministryní za hnutí ANO, že Ministerstvo pro místní rozvoj musí vyhláškou dopracovat správu a fungování dozajišťovacího garančního fondu při Státním fondu rozvoje bydlení. Z tohoto pohledu je například potřeba především jasně pojmenovat způsob, jak se vypořádají finanční prostředky v případě legitimního ukončení cestovní kanceláře. Pochopitelně cestovní kancelář zaplatila do garančního fondu, ukončí činnost a co tedy teď s těmi penězi. To si myslím, že je jasná legitimní otázka, kterou je potřeba skutečně vyřešit. Jsme dohodnuti, podle mých informací, asociace s paní ministryní, že se k tomu konstruktivně postavíme, protože peníze jsou peníze. Cestovní kanceláře si je poctivě vydělaly a opravdu tady nemůžeme připustit jakákoliv nedorozumění nebo znejistění. Fungování garančního fondu je po přijetí zákona potřeba dopracovat. To jsem tady teď říkal. Bylo by potřeba vytvořit odborný pracovní tým. Předpokládám, a v tomto ohledu mám informace, že Ministerstvo pro místní rozvoj se k tomuto opět staví konstruktivně, aby v odborném pracovním týmu byli zastoupeni i zástupci profesních organizací, protože se jedná pochopitelně o jejich soukromé peníze, tak by to bylo správně.

Cílem je naplnění garančního fondu do konečné výše 50 mil. korun v rozmezí dvou let za stávajícího počtu cestovních kanceláří a tržeb za zájezdy. Cílovou částku je potřeba podle našeho názoru uvést ve vyhlášce, protože to je pochopitelně velice důležité. Chápu, že to nemůže být třeba v zákoně, ale je potřeba mít jistotu, že naplňování fondu nebude nekonečné, protože to by se z toho asi opravdu podnikatelé zbláznili a byli by velmi znejistěni. Samozřejmě jakákoliv vyšší částka, a to bych tady rád zdůraznil, a myslím, že jsme to už projednali i s paní ministryní, by byla nepřijatelnou zátěží pro provozovatele cestovních kanceláří. A znovu bych tady už jenom opakoval, že spolu s Polskem budeme jedinou zemí v Evropské unii, která v podstatě na tento systém přistoupila.

Jak jsem říkal, hlavně nás zajímá i dopracování systému, co tedy s penězi, když cestovní kancelář ukončí činnost. Jak říkám, je to kompromisní varianta. My bychom se rádi obešli bez garančního fondu. Je skutečně otázkou, proč to došlo vlastně tak daleko. Na druhou stranu je tu nebezpečí, a víme, že už to pojišťovny udělaly v minulém volebním období, kdy jsme tady projednávali novelu zákona č. 159, že na určitou dobu prostě přestaly cestovní kanceláře pojišťovat. A to bylo fatální, stala se tady úplně neuvěřitelná, bezprecedentní věc, proti které se stát, ani nikdo neuměl bránit. Byla znemožněna činnost, cestovní kanceláře musí mít ze zákona pojištění, a zároveň nebyl, kdo by cestovní kanceláře pojistil na základě tehdejší legislativy. To je neuvěřitelné, co se vůbec mohlo v civilizované zemi stát.

Znovu říkám, že je to řešení, které je velice kompromisní. Určitě my, naše hnutí SPD, kteří máme v názvu svoboda a jsme proti byrokracii, proti omezování legálního podnikání, a co se týče i mě, já s tímto zněním souhlasím, to podpoříme, ale, jak říkám, s těžkým srdcem. Děkuji. Chtěl bych poděkovat i paní ministryni, jednali jsme o tom dlouho, jednání bylo vstřícné a jsem rád, že jsme se dopracovali k řešení.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Dostálová: Pravidla pro cestování v rámci vnitřního trhu EU musí být sjednocena Okamura: Je zapotřebí, aby spotřebitel byl vždy a za všech okolností chráněn Vláda projedná novelu zákona o cestovním ruchu. Chce do něj začlenit nové směrnice EU O Egyptu Češi mluví jako o nebezpečné zemi, přesto ji letos navštíví přes 200 tisíc našinců

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV