Felcman (Zelení): Prodej městského pozemku bývalému poslanci ANO? Naprosto špatně

Předmětný pozemek má výměru přes 1,5 hektaru a nachází se na druhé straně silnice na Jablonec, naproti nově vznikajícímu sídlišti, který staví společnost Syner. Podle Územního plánu Liberce je zařazen do ploch smíšených obytných. Dle stanovené regulace by na něm mohlo vzniknout až 200 bytů.
„Někdy mám dojem, že liberečtí politici jsou naprosto nepoučitelní. Výstavba obřích obchodních center na okrajích města je opakovaně zmiňována jako jedna ze zásadních chyb jeho dosavadního urbanistického vývoje. Zvyšují dopravní zátěž ve městě, vylidňují centrum, ničí menší obchody ve městě. Liberec je pověstný extrémně vysokou prodejní plochou těchto obchodů, další prodejny na výpadovkách tu opravdu nepotřebujeme,“ vysvětluje Jindřich Felcman, zastupitel za Liberec otevřený lidem a člen libereckých Zelených.
Naprosto zásadním problémem, který nyní větší česká města řeší, je enormní cena bydlení. Předmětný pozemek je přitom jeden z největších ve vlastnictví města, na kterém je možné bez zásadnějších komplikací bytovou výstavbu realizovat.
„Hned vedle se staví nové sídliště se 700 byty. Cena bytu 3+kk se tam pohybuje okolo 10 milionů. Je tedy jasné, že potenciál tohoto městského pozemku pro obytnou výstavbu je ohromný. Prodej pozemku, na který by se vešlo 200 bytů, s navrženou cenou 40 milionů, působí nejen jako špatný vtip, ale idalší z kroků vedení města ve prospěch spřízněného podnikatele a ne s ohledem na lidi,“ komentuje záměr Zuzana Kocumová, zastupitelka za Liberec otevřený lidem.
Doplňuje ji J. Felcman popisem, jak by měla případná transakce probíhat, aby město pozemek maximálně využilo pro svoje zájmy: „Umím si představit, že bytovou výstavbu zde město může realizovat ve spolupráci se soukromým developerem. Ale postup musí být úplně odlišný. Nejprve navrhnout vlastní koncepci budoucí zástavby, následně veřejně soutěžit plánovací smlouvu, kterou se město spravedlivě podělí s developerem o výnosy z prodeje či pronájmu bytů. Tak se dělá moderní bytová politika ve městech západní Evropy.“
