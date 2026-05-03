Macinka vypustil dvě slova z televize. Kritici zabrali. Už vidí rudě

Debata na CNN Prima NEWS se původně věnovala účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Ministr zahraničí Petr Macinka hájil pozici vlády, že Českou republiku má reprezentovat premiér Andrej Babiš. Spor s europoslancem Alexandrem Vondrou (ODS) ale rychle přerostl v osobní rovinu.
Macinka během výměny pronesl větu, která okamžitě zarezonovala: „Summit NATO je vrcholný politický summit, to není žádné vojenské cvičení lampasáků v záloze.“ A následně přidal ještě ostřejší výrok: „Rozčilují se lidi, které já považuji za méněcenné.“
Právě tato slova spustila lavinu reakcí.
Politický geograf Michael Romancov, častý kritik Babišovy vlády, reagoval ironicky a stručně, ale o to úderněji: označil Macinku za „hrdinu naší doby“, čímž zjevně narážel na styl i obsah jeho vystoupení.
Hrdina naší doby. https://t.co/u1dvXGByhZ— Michael Romancov (@MichaelRomancov) May 3, 2026
Monika Kodet, která se zaobírá humanitární pomocí Ukrajině a zajišťuje dodávky pomoci této zemi, obrátila pozornost k bezpečnostní rovině výroku. Podle ní nejde o nevinnou poznámku, ale o zlehčování zásadního tématu: „Arogance, nebo nepochopení reality? Trapák Petr Macinka shazuje summit NATO jako ‚cvičení lampasáků‘… Tohle není sranda. To je bezpečnost Evropy.“
Z jejího pohledu tak výrok přesahuje domácí politiku a dotýká se důvěryhodnosti Česka v rámci aliance.
Danuše Nerudová zvolila ještě ostřejší tón a Macinkova slova zasadila do historického kontextu: „Výraz ‚méněcenní lidé‘ ve svém slovníku měli nacisti a fašisti. Toto je zcela neakceptovatelné vyjadřování ministra zahraničí.“
Zároveň vyzvala premiéra Andreje Babiše k zásahu: „Kdy už ten ‚hitlerjugend‘ vyhodíte z vlády? Vám nevadí náckové ve vládě?“ Její reakce tak míří přímo na politickou odpovědnost vlády.
Výraz “méněcenní lidé” ve svém slovníku měli nacisti a fašisti. Toto je zcela neakceptovatelné vyjadřování ministra zahraničí Macinky.@AndrejBabis kdy už ten “hitlerjugend” vyhodíte z vlády? Vám nevadí náckové ve vládě? pic.twitter.com/HcjcXL8a4V— Danuše Nerudová (@danusenerudova) May 3, 2026
Podobně ostrý byl i předseda STAN Vít Rakušan, který připomněl, že označování lidí za „méněcenné“ má historicky velmi temné konotace spojené s diskriminací a násilím. I on vyzval premiéra, aby takovou rétoriku ve vládě netoleroval.
Méněcenný člověk je termín, který nacisté používali k ospravedlnění diskriminace, násilí a masového vraždění.— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) May 3, 2026
Pane @AndrejBabis, tohle už není exces, to je standardní vyjadřování vašeho koaličního partnera. Silný premiér by takovou rétoriku ve své vládě nestrpěl.
Kdy Macinku… pic.twitter.com/qNyukYkkzl
Na druhé straně se objevily i reakce upozorňující na dvojí metr.
Michal Walter Kraft obrátil pozornost na výroky Alexandra Vondry z minulosti a napsal: „To, s jakou samozřejmostí například Alexandr Vondra mluví veřejně o některých skupinách obyvatelstva jako o švábech, je fascinující.“
Jeho komentář naznačuje, že část kritiků podle něj přehlíží podobně drsné výroky „na vlastní straně“.
To, s jakou samozřejmostí například Alexandr Vondra mluví veřejně o některých skupinách obyvatelstva jako o švábech, je fascinující. K násilí se uchyluji nerad a výjimečně, ale v tomto případě by pár přes držku bylo zcela na místě.— Walter Kraft (@walterkraft6) May 3, 2026
Celá kauza tak rychle přerostla původní spor o kompetence mezi vládou a prezidentem. Z jedné televizní debaty se stal širší střet o jazyk politiky, hranice přijatelné rétoriky i o to, kdo si může dovolit říkat co – a komu to projde.
A právě v tom se ukazuje, že nejde jen o jednu větu ve studiu, ale o dlouhodobé napětí, které se znovu naplno přelilo na veřejnost.
