Macinka vypustil dvě slova z televize. Kritici zabrali. Už vidí rudě

03.05.2026 18:45 | Monitoring
autor: Martin Huml

Výrok ministra zahraničí Petra Macinky o „méněcenných lidech“ rozpoutal na sociálních sítích bouři. Zatímco ve studiu šlo o spor o roli prezidenta na summitu NATO, venku se rozjela ostrá přestřelka, od varování před nebezpečnou rétorikou až po obvinění z pokrytectví a dvojího metru.

Foto: Repro: CNN Prima NEWS
Popisek: Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

Debata na CNN Prima NEWS se původně věnovala účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Ministr zahraničí Petr Macinka hájil pozici vlády, že Českou republiku má reprezentovat premiér Andrej Babiš. Spor s europoslancem Alexandrem Vondrou (ODS) ale rychle přerostl v osobní rovinu.

Macinka během výměny pronesl větu, která okamžitě zarezonovala: „Summit NATO je vrcholný politický summit, to není žádné vojenské cvičení lampasáků v záloze.“ A následně přidal ještě ostřejší výrok: „Rozčilují se lidi, které já považuji za méněcenné.“

Právě tato slova spustila lavinu reakcí.

Politický geograf Michael Romancov, častý kritik Babišovy vlády, reagoval ironicky a stručně, ale o to úderněji: označil Macinku za „hrdinu naší doby“, čímž zjevně narážel na styl i obsah jeho vystoupení.

 



Monika Kodet, která se zaobírá humanitární pomocí Ukrajině a zajišťuje dodávky pomoci této zemi, obrátila pozornost k bezpečnostní rovině výroku. Podle ní nejde o nevinnou poznámku, ale o zlehčování zásadního tématu: „Arogance, nebo nepochopení reality? Trapák Petr Macinka shazuje summit NATO jako ‚cvičení lampasáků‘… Tohle není sranda. To je bezpečnost Evropy.“

Z jejího pohledu tak výrok přesahuje domácí politiku a dotýká se důvěryhodnosti Česka v rámci aliance.

 



Danuše Nerudová zvolila ještě ostřejší tón a Macinkova slova zasadila do historického kontextu: „Výraz ‚méněcenní lidé‘ ve svém slovníku měli nacisti a fašisti. Toto je zcela neakceptovatelné vyjadřování ministra zahraničí.“

Zároveň vyzvala premiéra Andreje Babiše k zásahu: „Kdy už ten ‚hitlerjugend‘ vyhodíte z vlády? Vám nevadí náckové ve vládě?“ Její reakce tak míří přímo na politickou odpovědnost vlády.

 



Podobně ostrý byl i předseda STAN Vít Rakušan, který připomněl, že označování lidí za „méněcenné“ má historicky velmi temné konotace spojené s diskriminací a násilím. I on vyzval premiéra, aby takovou rétoriku ve vládě netoleroval.

 



Na druhé straně se objevily i reakce upozorňující na dvojí metr.

Michal Walter Kraft obrátil pozornost na výroky Alexandra Vondry z minulosti a napsal: „To, s jakou samozřejmostí například Alexandr Vondra mluví veřejně o některých skupinách obyvatelstva jako o švábech, je fascinující.“

Jeho komentář naznačuje, že část kritiků podle něj přehlíží podobně drsné výroky „na vlastní straně“.

 



Celá kauza tak rychle přerostla původní spor o kompetence mezi vládou a prezidentem. Z jedné televizní debaty se stal širší střet o jazyk politiky, hranice přijatelné rétoriky i o to, kdo si může dovolit říkat co – a komu to projde.

A právě v tom se ukazuje, že nejde jen o jednu větu ve studiu, ale o dlouhodobé napětí, které se znovu naplno přelilo na veřejnost.

