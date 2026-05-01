Hřib (Piráti): Nebezpečný experiment na úkor lidí v této zemi

Podle nich hrozí místo řešení krize bydlení její další prohloubení. Piráti zároveň zdůrazňují, že dostupné bydlení je klíčové především pro rodiny a mladé lidi, kteří dnes čelí největší nejistotě a často i přesto, že pracují, na důstojné bydlení nedosáhnou. Stát má podle Pirátů fungovat tak, aby lidem pomáhal postavit se na vlastní nohy a zajistit si stabilní domov, ne aby situaci dál zhoršoval.
Piráti dnes na jednání hospodářského výboru a výboru pro veřejnou správu ostře kritizovali postup vlády u novely stavebního zákona i změny zákona o podpoře bydlení. Podle nich hrozí místo řešení krize bydlení její další prohloubení.
„To, co vládní koalice předvádí, je nebezpečný experiment na úkor lidí v této zemi. Návrh kritizují odborníci, samosprávy i úředníci. Přesto ho chce vláda protlačit bez diskuse během několika týdnů. Takto se zákon, který ovlivní život každého z nás, opravdu nepřipravuje,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Upozornil také na varování odborů, podle kterých může kvůli novele odejít až 70 % úředníků, což by vedlo ke zpomalení stavebního řízení místo slibovaného zrychlení.
Pirátská poslankyně Veronika Kovářová zdůraznila, že novela zásadně oslabuje ochranu veřejného zájmu. „Zákon nově staví kvalitu bydlení na stejnou úroveň jako komerční zájmy. To může v praxi znamenat, že lidé přijdou o kvalitu života ve svém okolí ve prospěch zisku investorů. S Piráty proto předložíme několik pozměňovacích návrhů, například zavedení zón rychlejší výstavby, které umožní plánovat bydlení efektivně a zároveň s ohledem na kvalitu života,” uvedla Kovářová.
Další návrh Pirátů se zaměřuje na zachování nástrojů pro vznik dostupného nájemního bydlení. „Vláda se snaží odstranit funkční rámec, který umožňuje obcím plánovat dostupné bydlení a garantovat, že byty budou skutečně sloužit lidem. To v době bytové krize nedává žádný smysl,“ doplnila Kovářová.
Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová upozornila také na problémy v návrhu zákona o podpoře bydlení. „Jde o milion a půl lidí, kterým hrozí ztráta bydlení. Stačí jim často jen včasná pomoc, aby nespadli na úplné dno. Vláda se na ně ale svými změnami vykašlala,“ řekla Richterová.
„Piráti proto dnes na výboru pro veřejnou správu předloží pozměňovací návrhy, které zvýší příjmový limit pro vstup do systému podpory, aby na ně dosáhli i pracující, kteří si nemohou dovolit bydlení. Dále upraví výpočet nákladů na bydlení podle reálných cen a posílí roli obcí. Chceme stát, který pomáhá včas a cíleně. Dostupné bydlení nemá být luxus, ale základní jistota pro důstojný život všech, včetně rodin a mladých lidí,“ uzavřela Richterová.
