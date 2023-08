Okamura (SPD): Fialově vládě spadla důvěra občanů na rekordní minimum

reklama

Již 73 procent lidí vládě nevěří. Výsledek vládní nedůvěry je dokonce nejhorší v historii. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM). A tak provládní novinářská úderka ze serveru Seznamzprávy rychle přispěchala vládě na pomoc a začala plivat na opozici.

Včera dvojička provládních novinářů ze Seznamzpráv zase vymyslela jeden ubohý útok a tvrdí, že Okamura prý politicky zneužívá znásilnění, které tady páchají Ukrajinci na českých ženách, a to tím, že jsem se zastal obětí, volám po přísném potrestání a kritizuji vládu za masivní imigraci, která logicky přináší podobné trestné činy a tato zvěrstva na našich dívkách a ženách. A ještě záměrně lžou, že prý zlehčuji obtěžování žen. Kdy a kde?

Vím, že by si provládní novináři přáli, abychom ještě Fialovu vládu za všechna její selhání chválili. Mají ale smůlu! Hnutí SPD k Fialově vládě mlčet nebude a ani se umlčet nenecháme! A už vůbec ne podle mého názoru zcela nedůvěryhodným Seznamzprávami.

Fialova vládní pětikoalice by podle mého názoru měla okamžitě podat demisi a přestat škodit lidem a měli by být předčasné volby, aby občané rozdali nové politické karty. Než nás premiér Fiala, paní Pekarová Adamová a pánové Rakušan, Bartoš a Jurečka stáhnout úplně na dno. To už bude pozdě. Vlastizrádná a kolaborační Fialova vláda ale odmítá demokracii, drží se u koryt za každou cenu jako klíšťata a škodí dál. Podpořte SPD ve volbách, chceme být součástí příští vlády a vrátíme věci do pořádku! Česká republika na 1. místě!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

