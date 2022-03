Okamura (SPD): Je obrovskou výhodou, že nemáme euro

reklama

Nenechme si ho vnutit, nebo budeme muset platit z peněz českých občanů krachující státy eurozóny. Jak informoval iDnes.cz, Itálie, Francie a další státy požadují rozvolnění rozpočtových pravidel EU. Zadlužení Řecka během posledních měsíců přesáhlo hranici 200 procent hrubého domácího produktu. Zadlužení Itálie, Španělska nebo Portugalska přesáhla míra zadlužení v roce 2020 hodnotu 120 procent HDP.

Další rozvolnění rozpočtových pravidel by vedlo k oslabení eura a ještě by posílilo inflaci. Vzhledem k inflaci by bylo vhodné, aby Evropská centrální banka zvedla úrokové sazby. Tím by ale na druhou stranu obrovsky stouply náklady na financování státních dluhů. Státy eurozóny jsou v pasti. Pro státy EU by bylo nejlepší, aby z eurozóny vystoupily, aby mohly znovu kontrolovat svou ekonomiku. Přijetím eura bychom se naopak zavázali vstoupit do fondu ESM a tím financovat krachující státy eurozóny. Neměli bychom vliv na kurs vlastní měny a úrokové sazby.

Dodejme, že ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti i STAN přijetí eura dříve či později podporují. Pro podporu eura se v minulosti vyslovoval i Andrej Babiš. Hnutí SPD jako jediné nechce přijmout euro NIKDY a jako jediné prosazuje referendum o vystoupení z EU.

Češi, Maďaři a Poláci, kteří nemají euro, bohatnou rychleji než Slováci a jiné národy, které euro mají. Potvrzuje se to, co říkáme již dlouho – že přijetí eura je pro nás nevýhodné. Čistý průměrný disponibilní příjem, které představuje příjmy jednotlivce očištěné o daně a další odvody, stoupl v Česku za posledních deset let o 29,8 procenta. To je výrazně nad průměrem zemí eurozóny, kde vzrostl o 16,1 procenta, vyplývá z analýzy společnosti Cyrrus, kterou citovala ČTK.

"Mnohem více než Češi si však přilepšili obyvatelé Polska, kterým za poslední dekádu vzrostl čistý disponibilní příjem o téměř 60 procent," řekla analytička Cyrrusu Anna Píchová. Podobně rychlé tempo zaznamenali také Maďaři. Naopak na Slovensku byl růst čistého disponibilního příjmu dokonce pod průměrem eurozóny a dosáhl jen 10,3 procenta, což odpovídá tempu růstu o jedno procento ročně.

