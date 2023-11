Okamura (SPD): Je strašné, jak rychle dokázala většina společnosti přijmout totalitní manýry

reklama

Dnes jsem ve Sněmovně zahájil další odborný seminář SPD pro veřejnost s názvem Současný pohled na vakcinaci proti onemocnění covid-19. Vakcinace, covidová epidemie, byla první zátěžový test naší demokracie a na úvod musím říct, že velká část našeho státního systému naprosto selhala. Vláda a její ministři během epidemie naprosto bezostyšně lhali, zneužívali své pravomoci a zcela vědomě - to zdůrazňuji, zcela vědomě - porušovali zákony a ústavní práva občanů této země. Soudy opakovaně rušily vládní a ministerská nařízení a vláda opakovaně nařizovala to, co bylo předem jasně protizákonné.

Nebetyčnou drzost ministerstva zdravotnictví lze ilustrovat na anekdotickém sporu ministerstva s exprezidentem Klausem. Ministerstvo mu udělilo pokutu za to, že nerespektoval ministerskou vyhlášku, kterou ale, jako protiprávní, zrušil soud. Ministerstvo ovšem stále zaplacení pokuty vymáhalo, navzdory tomu, že vyhláška byla soudně zrušena, a bývalý prezident tedy neporušil žádné právně platné nařízení, a další soud musel opět odkázat ministerstvo do správných mezí.

Za největší covidistickou lež ministerstva zdravotnictví považuji výrok ministra zdravotnictví Jana Blatného, který v Senátu tvrdil, že po covidovém očkování nemůže očkovaný nikoho nakazit a sám neonemocní. Ministerstvo spustilo kampaň, která se jmenovala Tečka za covidem. Zástupci vlády zcela vědomě lhali a uváděli občany v omyl, že pokud se budou očkovat, tak je covidová nákaza neohrozí, a že očkováním přispějí k zastavení šíření covidu. I kdyby vakcíny doopravdy fungovaly, tak to bylo vědecky nemožné.

Naopak vláda protiústavně perzekuovala a omezovala lidi, kteří se očkovat odmítli, a to včetně lidí, kteří měli protilátky a zcela jasně nebyli nijak covidem ohroženi. Podotkněme, že těch lidí byla naprostá většina společnosti. Všichni epidemiologové v té době věděli, že covid je coronavirus, který do těla vstupuje přes sliznice a setkání s ním vytváří protilátky, ale hladina protilátek v krvi není tak důležitá, protože pro případnou imunitu je mnohem důležitější slizniční imunita. Ale výskyt protilátek v krvi je důkazem, že se dotyční s infekcí setkali a tělo si s tím poradilo. Proto od začátku měli být lidé, kteří měli protilátky, vyňati z testování i očkování. Jenže to se nehodilo. A vědci, kteří to prosazovali, byli prohlášeni za antivaxery a dezinformátory.

A tady jsme zažili další zcela mimořádné selhání nejen naší společnosti. Ti, kdo říkali naprostou, vědecky doloženou pravdu, byli dehonestováni. Velké společnosti, jako Twitter, Facebook a další, naprosto protiprávně cenzurovaly veškeré zmínky, které odporovaly jediné pravdě. Tým Elona Muska po převzetí Twitteru nalezl stovky dokumentů a rozhodnutí, že cenzoři musí mazat veškeré informace, které by nějak dokládaly nebezpečnost nebo zbytečnost očkování, a to ty informace, které byly doložitelně pravdivé. Ještě jednou zdůrazňuji, že cenzoři nemazali dezinformace, mazali zcela vědomě doložená pravdivá fakta jen proto, že odporovala covidové propagandě.

V mainstreamových médiích včetně veřejnoprávních se domnělí hlídací psi demokracie s chutí pouštěli do lhaní a dehonestování. S nebývalou chutí se připojili k potlačování demokracie a práva v naší zemi. Je strašné, jak rychle dokázala většina společnosti přijmout totalitu a totalitní manýry. Je třeba dodat, že totalitu zavedla Babišova vláda, ale ta Fialova, pod záminkou války na Ukrajině, v tom směle pokračuje. A stejně tak média hlavního proudu.

Netroufám si posuzovat přínosy a rizika očkování proti covidu. Ale jako občan a jako politik jasně vidím, že očkování a covid se staly záminkou pro zrušení demokratických práv českých občanů a firem. Jako laik vnímám zprávy z celého světa, ale od svého okolí přímo slyším o zdravotních následcích po aplikaci nevyzkoušených vakcín. Sousedka mého kamarádka byla dva roky po očkování ochrnutá a dodnes je invalidní. Přišla samozřejmě o práci a o partnera. I když lékaři potvrdili, že jde o přímý následek očkování, nedostala žádné odškodnění, protože před očkováním podepsala, že veškerá rizika bere na sebe.

Na základě analýz očkování ze zahraničí jsem před dvěma týdny interpelací požádal ministra zdravotnictví Válka, aby ministerstvo analyzovalo následky očkování a informovalo veřejnost. Upozornil jsem také na to, že podle interní komunikace mezi úředníky je zřejmé, že protiepidemická opatření, doposud vyhlašovaná ministerstvem zdravotnictví, potažmo vládou, byla mnohdy činěna na politickou objednávku či na objednávku nejrůznějších zájmových skupin.

Dokládá to interní komunikace mezi vysoko postavenými úředníky, která unikla na veřejnost. Je doložená i snaha o utajení zápisů Centrálního řídícího týmu, jehož součástí je i nejužší vedení rezortu zdravotnictví. Unikl i mail, v kterém náměstek ministra Milan Bláha píše úředníkům doslova: „Zkuste zjistit, zda zápisy (Centrálního řídícího týmu) můžeme (veřejnosti) neposkytnout nebo říci, že neexistují.“ To znamená, že náměstek ministra nabádá své podřízené, aby lhali a zatajovali pravdu o tak závažném rozhodování, které přímo ohrožovalo občany na zdraví a které jim také omezovalo svobodu a právo.

Vše, co jsem zde uvedl, je zásadním důvodem, proč je veřejná diskuze o covidových opatřeních a očkování, jako ta na dnešním semináři, důležitá i dnes. Veškeré podvody, lhaní, porušování Ústavy a zákonů musíme analyzovat, pojmenovat, zveřejnit, a pokud to lze, tak i potrestat viníky, kteří nesou odpovědnost za zbytečně mrtvé, za zbytečně ohrožené a postižené, za nesmírné stamiliardové škody a za masívní zneužívání veřejných peněz.

Bohužel, pokud jde o masivní covidovou hysterii a očkovací propagandu, SPD byla jediná parlamentní strana, která se k ní nepřipojila a která protestovala proti veškerému omezování svobod a práv občanů, a sami jsme taky prostřednictvím našeho právníka podali v tomto ohledu úspěšnou ústavní stížnost.

Závěrem chci poděkovat všem odborníkům, a je jich tu řada, i veřejnosti, a je tady plný sál, za vaši účast na dnešním semináři a přeji příjemně strávený čas tady v Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost.

