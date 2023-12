Okamura (SPD): Korespondenční volba by znamenala konec demokracie

reklama

Pět vládních stran předložilo návrh na zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí. Volit by tak mohli už v roce 2025. Možnost volit korespondenčně by se týkala už příštích voleb do Sněmovny. Návrh podepsali lídři stran pětikoalice i šéfové poslaneckých klubů. Hnutí SPD korespondenční volby jasně odmítá. Korespondenční volba by znamenala konec demokracie. Popírá tajnost a rovnost volby a nahrává volebním podvodům a manipulacím. Jedná se o mimořádné nebezpečí pro zachování demokratického politického systému, jelikož v případě korespondenční volby nelze žádným způsobem zajistit tajnost a rovnost volby, což jsou základní principy volebního práva definované Ústavou České republiky.

Korespondenční volba současně přináší nebezpečí rozsáhlých manipulací a volebních podvodů při sčítání hlasů, což se nedávno odehrálo v USA či v Rakousku, kde kvůli tomu dokonce muselo být opakováno jedno kolo prezidentské volby. Fialově vládě poklesla důvěra občanů na pouhých 20 procent, a proto se snaží účelově změnit volební zákony a dát prostor manipulacím. Hnutí SPD je nadále připraveno bránit principy svobodných, spravedlivých, přímých, rovných a tajných voleb všemi silami a všemi zákonnými nástroji a prostředky!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Za co nás trestáte? Ministr Výborný dostal vynadáno. Dvakrát! A od plic Okamura (SPD): Takhle to dopadá, když ministerstvo zemědělství řídí amatér Mach, David, Majerová. SPD schválila lídry do eurovoleb Šílený plán, naprostá zrůdnost. Okamura bije na poplach: Stovkám tisíc důchodců chtějí sebrat peníze

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE